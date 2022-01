Percentages: FG .442, FT .704.

3-Point Goals: 7-21, .333 (Horton 3-5, Burton 2-3, Gueye 2-7, Hugley 0-2, Odukale 0-4).

Team Rebounds: 1. Team Turnovers: None.

Blocked Shots: 3 (Gueye 3).

Turnovers: 11 (Hugley 4, Odukale 3, Horton 2, Burton, Jeffress).

Steals: 4 (Burton, Horton, Hugley, Odukale).

Technical Fouls: Hugley, 18:48 first; coach Jeff Capel, 18:48 first; Panthers, 18:48 first.

FG FT Reb LOUISVILLE Min M-A M-A O-T A PF PTS Cross 21 3-7 2-3 1-2 0 4 9 Williams 19 0-2 4-6 2-4 1 6 4 Locke 30 4-9 2-4 0-4 0 1 13 West 31 1-4 3-4 0-5 4 4 5 Williamson 22 4-9 1-2 1-5 2 2 9 Faulkner 21 1-1 0-0 0-0 4 1 3 Ellis 19 6-10 4-6 0-2 0 0 18 Curry 18 3-3 2-2 2-8 1 3 8 Davis 12 2-4 1-1 0-0 2 1 5 Withers 5 0-1 0-0 0-1 0 0 0 Wheeler 3 0-0 1-2 1-2 0 0 1 Totals 200 24-50 20-30 7-33 14 23 75

Percentages: FG .480, FT .667.

3-Point Goals: 7-21, .333 (Locke 3-7, Ellis 2-4, Faulkner 1-1, Cross 1-4, Davis 0-1, Williamson 0-1, Withers 0-1, West 0-2).

Team Rebounds: 2. Team Turnovers: None.

Blocked Shots: 2 (Cross, Williamson).

Turnovers: 10 (Williams 3, Ellis 2, West 2, Cross, Davis, Withers).

Steals: 5 (Cross, Curry, Davis, Ellis, Williams).

Technical Fouls: Williams, 18:48 first; Williams, 00:27 second; coach Chris Mack, 00:14 second.

Pittsburgh 32 40 — 72 Louisville 35 40 — 75

.