Koeman niega ser "el malo" en la salida de Suárez

Recommended Video:

BARCELONA (AP) — Al técnico del Barcelona Ronald Koeman no le preocupa el compromiso de Lionel Messi a pesar de sus actuales conflictos con la presidencia del equipo.

Koeman dijo el sábado que lo que le importa es lo que Messi ha demostrado en el terreno de juego — y no sus críticas a los altos mandos por impedir su salida del Barcelona y despedir a su compañero y equipo Luis Suárez.

“Es normal que un jugador esté triste cuando un amigo se va”, dijo Koeman en tono conciliador hacia Messi un día después de que el argentino recurrió a las redes sociales para quejarse de que el Barcelona no le había dado al uruguayo Suárez la salida que “merecía”.

“Pero lo más importante para mí es cómo ha estado Leo en los entrenamientos. Ha sido un ejemplo en los entrenamientos y en los partidos (de pretemporada)", dijo Koeman un día antes de su debut oficial como técnico del Barcelona ante el Villarreal.

Suárez se enteró de la decisión del equipo sobre su salida durante una conversación con Koeman, quien llegó tras la eliminación 8-2 ante el Bayern Munich al final de la campaña anterior. Después de frenar su pase a la Juventus, el Barcelona envió a Suárez el miércoles al Atlético de Madrid.

Sin embargo, el holandés dejó en claro que no quería ser considerado como el único responsable de la salida del atacante de 33 años, quien dejó al club blaugrana como el tercer máximo anotador en su historia.

“Tengo que decir que parecía que yo he sido el malo de la película. Y no es así”, dijo Koeman. “Pero fue una decisión del club. El club, antes de que yo firmo el contrato como entrenador, el club estuvo pensando en cambiar cosas. En este sentido he intentado apoyar estas decisiones pero no ha sido una decisión solo de parte de mi como entrenador, son decisiones del club también. Es intentar cambiar al equipo. Se nota que hay gente joven que van a tener posibilidades. Estas cosas son parte del fútbol. Luis y yo nos respetamos y hemos hablado claramente. Al final se fue al Atlético, así que toda la suerte del mundo”.

Entre los jóvenes se encuentran los fichajes de Francisco Trincão and Pedri, así como Ansu Fati, de 17 años de edad.

Ronald Koeman muestra la camiseta con su nombre durante su presentación oficial como nuevo técnico de Barcelona, el miércoles 19 de agosto de 2020. El técnico dejó a los veteranos Luis Suárez y Arturo Vidal fuera del equipo que venció al club de tercera división Gimnástic de Tarragona 3-1 en un amistoso el sábado, 12 de septiembre, el primer partido del Barça desde que Koeman asumió las riendas el mes pasado.(AP Foto/Joan Monfort) less Ronald Koeman muestra la camiseta con su nombre durante su presentación oficial como nuevo técnico de Barcelona, el miércoles 19 de agosto de 2020. El técnico dejó a los veteranos Luis Suárez y Arturo ... more Photo: Joan Monfort, AP Photo: Joan Monfort, AP Image 1 of / 1 Caption Close Koeman niega ser "el malo" en la salida de Suárez 1 / 1 Back to Gallery

“Ansu es un gran talento”, dijo Koeman sobre el atacante, que se convirtió en el jugador más joven en marcar en su debut con la selección española a principios de este mes.

“Hay pocos jugadores que hayan demostrado el nivel del Barsa. Es un jugador de futuro", destacó el holandés.