BARCELONA (AP) — Ronald Koeman señaló el viernes que la directiva del Barcelona no ha hablado con él respecto a su futuro en el club, pero que presta oídos para detectar los rumores en torno a su posible despido.

Medios españoles han estado saturados de reportes de que el presidente del Barsa, Joan Laporta, está cerca de hacer un cambio de estratega después de la derrota del miércoles de 3-0 ante el local Benfica, la segunda que sufre el conjunto catalán en la misma cantidad de duelos en la Liga de Campeones esta temporada.

“Eso es una pregunta para mañana”, afirmó Koeman un día antes de que su equipo visite al campeón defensor Atlético de Madrid.

“A mí nadie me ha dicho nada. Es verdad que el presidente estuvo aquí esta mañana, pero no lo he visto porque estaba preparando el partido”, agregó. “No me ha dicho nada, pero tengo orejas, tengo ojos y sé que se filtran muchas cosas Seguramente es verdad, pero a mí, una vez más, no me ha dicho nada”.

Koeman no estará en el banquillo para el que podría ser el último partido del exdefensor del Barcelona como estratega, al tiempo que cumple con el segundo encuentro de una suspensión de dos partidos por quejarse con el cuarto árbitro al final del reciente empate sin goles ante Cádiz.

Los nombres que destacan como posibles reemplazos de Koeman son la exestrella del Barcelona Xavi Hernández, el astro italiano Andrea Pirlo y el técnico belga Roberto Martínez.

Martínez desestimó las preguntas sobre el Barcelona el viernes, cuando anunció el plantel para la selección de Bélgica para las semifinales de la Liga de las Naciones de la UEFA.

El partido contra el Atlético de Madrid es el último en el calendario del Barcelona antes de la pausa internacional por las eliminatorias por la Copa del Mundo. Esa ventana daría tiempo al equipo para obtener un nuevo técnico.