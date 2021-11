La Fórmula Uno tiene el “deber” de abogar por los derechos humanos al cerrar su temporada en el Medio Oriente, afirmó el jueves el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton.

La F1 bajará el telón de su temporada debutando en Qatar y Arabia Saudita, seguido por el final en Abu Dabi, donde la máxima categoría ha realizado carreras desde 2009. La F1 ha escenificado carreras en Bahréin desde 2004 y cuenta con cuatro válidas en el Medio Oriente en el calendario.

No es la primera vez que Hamilton se pronuncia sobre los derechos humanos e intervino en la liberación de una prisionera política a principios de año.

“Hay problemas en estos países que estamos visitando, como en el resto del mundo. Desde luego que (el Medio Oriente) es visto como lo peor en esta parte del mundo", dijo Hamilton previo a la carrera del domingo, la primera dentro de un contrato de 10 años entre la F1 y Qatar.

“Yo creo que todos estos deportes que vienen a estos sitios tienen el deber de llamar la atención sobre estos temas y estos sitios tienen que ser cuestionados, que la prensa hable", añadió.

Qatar y Arabia Saudita han sido acusados de lavar su historial de derechos humanos mediante el “sportswashing”, con el montaje de grandes deportivos para mostrar una imagen positiva de los países. Qatar albergará la Copa Mundial de fútbol el año próximo.

“La igualdad de género es un tema serio", dijo Hamilton. “Están tratando de dar pasos. No es algo que cambiará de un día a otro. Me he enterado de cosas como reformar el sistema "kafala” que estaba vigente hasta hace unos cuantos años".

“Hay muchísimo que hacer. Lo que yo pienso es que si vinimos a estos lugares, pues necesitamos resaltar la situación. Creo que podemos llamar la atención al respecto, generando el tipo de cuestionamientos y la presión que puedan fomentar un cambio", añadió.

El año pasado, Hamilton recibió personalmente cartas de tres ciudadanos de Bahréin que presuntamente sobrevivieron torturas, al igual que una imagen de su monoplaza Mercedes, dibujada por el hijo de un bahreiní condenado a muerte. El dibujo fue mostrado exclusivamente a The Associated Press.

Durante la carrera del año pasado en Bahréin, Hamilton aseguró que la situación de los derechos era un “problema enorme" en varios de los países que la F1 visita y que “como deporte necesitamos hacer mucho más”.

Najah Yusuf, una de los tres prisioneros que escribió a Hamilton, se reencontró en septiembre con Kameel Juma, su hijo de 18 años, tras salir de prisión en Bahréin. Juma fue encarcelado en Bahréin y supuestamente torturado desde diciembre 2019 por lo que Amnistía Internacional consideró ser una “represalia contra su madre”.

Su madre estuvo encarcelada dos años por criticar la carrera de F1 en Bahréin en las redes sociales.

La AP le preguntó a Hamilton sobre Yusuf y otras víctimas de torturas que le escribieron la pasada temporada. Los artículos de AP incidieron en la liberación del hijo de Yusuf, según Sayed Ahmed AlWadaei del Instituto de Derechos y la Democracia de Bahréin.