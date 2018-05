Giants 11, Braves 2

San Francisco Atlanta ab r h bi ab r h bi Blanco lf 5 0 0 0 Albies 2b 4 1 2 0 Tmlnson ph-2b 1 0 0 0 Acuna lf 4 1 0 0 McCtchn rf 4 2 3 0 F.Frman 1b 4 0 0 1 Posey c 5 2 3 2 Mrkakis rf 4 0 3 1 Moronta p 0 0 0 0 Minter p 0 0 0 0 P.Jhnsn p 0 0 0 0 Winkler p 0 0 0 0 Belt 1b 3 2 1 1 Suzuki c 4 0 1 0 Lngoria 3b 5 1 1 1 J.Btsta 3b 3 0 1 0 B.Crwfr ss 5 2 3 2 Camargo ss 3 0 0 0 Hanson 2b-lf 5 1 2 4 B.McCrt p 1 0 0 0 G.Hrnan cf 5 1 4 0 Sims p 1 0 0 0 Blach p 3 0 0 0 Clbrson ph 1 0 0 0 Gearrin p 0 0 0 0 Carle p 0 0 0 0 Hundley ph-c 1 0 1 1 Tucker rf 1 0 0 0 Incarte cf 4 0 0 0 Totals 42 11 18 11 Totals 34 2 7 2

San Francisco 024 310 001—11 Atlanta 101 000 000— 2

E_Markakis (1), B.Crawford (2), Hanson (1), G.Hernandez (2). DP_San Francisco 1, Atlanta 1. LOB_San Francisco 8, Atlanta 7. 2B_McCutchen (5), Longoria (9), B.Crawford (3), Hanson (2), Albies (13), Markakis (9). HR_Hanson (2). S_Blach (1).

IP H R ER BB SO San Francisco Blach W,3-3 7 2-3 7 2 1 0 2 Gearrin 1-3 0 0 0 0 0 Moronta 0 0 0 0 2 0 Johnson 1 0 0 0 0 0 Atlanta McCarthy L,4-1 3 1-3 12 8 8 1 2 Sims 3 2-3 3 2 2 1 6 Carle 1 0 0 0 0 0 Minter 2-3 3 1 1 0 0 Winkler 1-3 0 0 0 0 0

Moronta pitched to 2 batters in the 9th

HBP_by Sims (McCutchen).

Umpires_Home, Greg Gibson; First, Vic Carapazza; Second, Jordan Baker; Third, Jerry Layne.

T_2:58. A_38,264 (41,149).