Fuente AP: Nacionales extenderán contrato de Martínez

Recommended Video:

WASHINGTON (AP) — Dave Martínez y los Nacionales de Washington han llegado a un acuerdo para que el manager continúe en su puesto más allá de la próxima temporada, de acuerdo con una persona enterada de la situación.

Esa persona confirmó la noticia el viernes a The Associated Press a condición de permanecer anónima porque no se ha hecho un anuncio oficial.

El año pasado, Martínez guio a los Nacionales a la primera coronación de la franquicia en la Serie Mundial en su historia. Lo logró en su segunda campaña como piloto del club.

El contrato original de Martínez era por tres años, con una alternativa del club para renovarlo en 2021. Los Nacionales no ejercen todavía esa opción.

Los Nacionales no tienen ya posibilidad alguna de refrendar su título, en una campaña abreviada a 60 juegos por la pandemia. Afectado por las lesiones y la inconsistencia, Washington tiene una foja de 23-34 y es último de la División Este de la Liga Nacional.

Este sábado, los Nacionales disputarán una doble cartelera frente a los Mets de Nueva York, después de que el duelo del viernes fue pospuesto por lluvia.

Por la tarde, mediante una videoconferencia de prensa, Martínez llevaba su anillo de campeón de la Serie Mundial. Ello ocurrió antes de que trascendiera la extensión de su convenio.

ARCHIVO - En esta foto del 17 de febrero de 2020, el mánager Dave Martínez (izquierda) de los Nacionales de Washington conversa con el gerente general Mike Rizzo durante los entrenamientos de primavera en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Jeff Roberson, archivo) less ARCHIVO - En esta foto del 17 de febrero de 2020, el mánager Dave Martínez (izquierda) de los Nacionales de Washington conversa con el gerente general Mike Rizzo durante los entrenamientos de primavera en ... more Photo: Jeff Roberson, AP Photo: Jeff Roberson, AP Image 1 of / 1 Caption Close Fuente AP: Nacionales extenderán contrato de Martínez 1 / 1 Back to Gallery

“Los coaches y yo mismo decidimos usar los anillos durante la última semana de la temporada, así que los llevaremos. Es algo agradable”, dijo Martínez. “Después del domingo, me lo quitaré y lo guardaré de nuevo en su cajita brillante. Pero es bueno mirar abajo y ver que está ahí”.

En la semana, cuando se le preguntó si le gustaría definir su situación contractual antes de la conclusión de la campaña, Martínez dijo que su agente y el gerente general de los Nacionales, Mike Rizzo, habían abordado ya el asunto.

“Me encanta estar aquí. No me veo yendo a otro lado”, indicó. “Aprecio a la familia y a esta organización. Hemos construido una relación especial acá, así que espero la oportunidad de seguir por muchos años”.

Luego pareció pensarlo mejor y reconoció: "Mientras más pronto, mejor".