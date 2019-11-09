Friday's Scores
PREP FOOTBALL=
Adna 41, Ocosta 14
Almira/Coulee-Hartline 58, Soap Lake-Wilson Creek 14
Central Valley 40, Walla Walla 7
Cheney 40, East Valley (Yakima) 7
Chewelah 36, Reardan 23
Cle Elum/Roslyn 20, Wapato 12
Colfax 59, Lind-Ritzville/Sprague 13
Connell 55, Naches Valley 7
Davenport 36, Liberty (Spangle) 14
Eisenhower 41, Davis 35
Ephrata 34, East Valley (Spokane) 0
Friday Harbor 55, La Conner 6
Hermiston, Ore. 55, North Central 28
Hoquiam 50, Castle Rock, Calif. 22
Klahowya 20, Bellevue Christian 7
La Center 42, Elma 14
La Salle 57, River View 12
Mabton 21, Columbia (Burbank) 20
Montesano 58, King's Way Christian School 14
Napavine 48, Winlock 13
Nooksack Valley 41, Oak Harbor 13
Northport 28, Wellpinit 14
Onalaska 50, Wahkiakum 0
Rainier 28, Pe Ell/Willapa Valley 20
Selkirk 64, Curlew 24
Shorecrest 24, Cascade (Everett) 13
Tri-Cities Prep 44, Manson 0
Tumwater 66, Columbia River 13
Washougal 28, W. F. West 7
West Valley (Spokane) 34, Selah 7
Zillah 49, Warden 0
Crossover=
Archbishop Murphy 23, Sedro-Woolley 6
Bellevue 57, Meadowdale 21
Bothell 53, Auburn Riverside 19
Camas 48, Olympia 13
Chiawana 21, Mead 10
Clarkston 48, Toppenish 27
Eastlake 38, Sumner 22
Eastside Catholic 34, Gig Harbor 14
Eatonville 57, Orting 35
Franklin Pierce 31, Olympic 24
Gonzaga Prep 50, Hanford 36
Graham-Kapowsin 49, Mount Vernon 6
Kelso 33, Spanaway Lake 20
Kennewick 24, Shadle Park 7
Kentwood 41, Glacier Peak 31
Lake Stevens 49, Tahoma 14
Lakes 31, Snohomish 7
Lakewood 14, Liberty 10
Lynden 48, Sehome 21
Lynden Christian 56, Cedar Park Christian (Bothell) 7
Marysville-Pilchuck 28, Ballard 25
Mount Baker 54, South Whidbey 7
Mt. Spokane 49, Kamiakin 20
North Kitsap 28, Fife 25
O'Dea 42, Ferndale 7
Othello 17, Pullman 3
Peninsula 35, Arlington 0
Prairie 73, Capital 35
Puyallup 42, Auburn Mountainview 21
Sequim 37, River Ridge 21
Skyview 49, Federal Way 0
Squalicum 49, Juanita 7
Steilacoom 63, Washington 13
Yelm 27, Edmonds-Woodway 17