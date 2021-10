First Period_1, Florida, Bennett 1 (Forsling, Gudas), 9:10. Penalties_Barkov, FLA (Tripping), 16:13.

Second Period_2, Florida, Bennett 2 (Huberdeau, Ekblad), 3:48. 3, Florida, Duclair 2 (Weegar), 18:57. Penalties_Komarov, NYI (Tripping), 4:56; Gudas, FLA (Roughing), 8:06; Lee, NYI (Roughing), 8:06; Florida bench, served by Reinhart (Interference), 8:06; Reinhart, FLA (Delay of Game), 10:40.

Third Period_4, N.Y. Islanders, Wahlstrom 1, 3:30 (pp). 5, Florida, Bennett 3 (Kiersted), 9:39. 6, Florida, Barkov 1 (Verhaeghe, Forsling), 12:22. Penalties_Gudas, FLA (Delay of Game), 3:20; Wahlstrom, NYI (Roughing), 7:35; Huberdeau, FLA (Roughing), 7:35.

Shots on Goal_N.Y. Islanders 8-12-10_30. Florida 6-7-16_29.

Power-play opportunities_N.Y. Islanders 1 of 4; Florida 0 of 1.

Goalies_N.Y. Islanders, Sorokin 0-1-0 (29 shots-24 saves). Florida, Bobrovsky 1-0-0 (30-29).

A_12,936 (19,250). T_2:38.

Referees_Steve Kozari, Kelly Sutherland. Linesmen_Julien Fournier, Matt MacPherson.