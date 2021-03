Español García lidera The Players Championship en Florida

PONTE VEDRA BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — Sergio García ha jugado bastante en el campo TPC en Sawgrass, sabe que las complicaciones están a la orden del día en cualquier lugar y la primera ronda del jueves no fue la excepción en The Players Championship (El Campeonato de Jugadores). Pero no únicamente para él.

Un sólido inicio fructificó en una jornada brillante para el español, que terminó con dos birdies y un eagle seguidos a fin de acumular tarjeta de 65 golpes, siete bajo par, que lo puso en ventaja de tres golpes sobre los jugadores del contingente inicial.