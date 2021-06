Sin duda fue una gran hazaña la que logró Novak Djokovic al eliminar a Rafael Nadal en la semifinal del Abierto de Francia, pero le resta un partido por jugar en París.

Y esa victoria en cuatro sets que logró sobre el 13 veces campeón de Roland Garros en cuatro horas realmente no tendrá gran importancia para Djokovic si no remata la tarea el domingo con un triunfo sobre Stefanos Tsitsipas.

“No es la primera vez que juego una semifinal épica en un Grand Slam y regreso menos de 48 horas después para jugar una final. Debo decir que mi capacidad de recuperación ha sido bastante buena a lo largo de mi carrera”, dijo Djokovic. “Evidentemente, Tsitsipas, primera vez en una final de Grand Slam, si no me equivoco, para él es una gran hazaña, pero estoy seguro de que no quiere que termine ahí”.

Tampoco es lo que quiere Djokovic, claro.

No participa de los torneos de Grand Slam para llegar a las finales (ésta será su 29na, 28 más que su joven oponente).

Ha dicho claramente que a esta altura de su carrera lo único que le importa es ganarla, y en ese caso el serbio de 34 años tendría su segundo título en el Abierto de Francia y el 19no en total.

Sería su séptimo título en los últimos 11 Slams y lo dejaría a uno del récord de 20 acumulados por sus dos grandes rivales, Roger Federer y Nadal.

Otro hito al alcance de Djokovik, que no han logrado Nadal ni Federer, es que se sumaría a Rod Laver y Roy Emerson como los únicos hombres en la historia del tenis que ganan los cuatro grandes torneos al menos dos veces.

En la rama femenina se enfrentaron dos finalistas por primera vez en un Grand Slam, y la no preclasificada Barbora Krejcikova venció a la número 31 Anastasia Pavlychenkova 6-1, 2-6, 6-4.

Tsitsipas, por su parte, dijo que “no veo la hora de dejar todo mi cuerpo en la cancha”.

El griego encabeza el tour masculino con 39 partidos ganados en esta temporada, 22 de ellos sobre la arcilla.

Su victoria sobre Alexander Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 el viernes fue la primera en semifinales, a las que llegó tres veces seguidas y cuatro en total.