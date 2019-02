Devils-Rangers Sums

New Jersey 0 0 2—2 N.Y. Rangers 3 0 2—5

First Period_1, N.Y. Rangers, Vesey 14 (DeAngelo, Buchnevich), 4:48. 2, N.Y. Rangers, Strome 9 (Kreider, Buchnevich), 8:54 (pp). 3, N.Y. Rangers, Kreider 25 (Zibanejad, Vesey), 14:23. Penalties_Seney, NJ, (boarding), 2:48; Skjei, NYR, (holding), 5:04; Stafford, NJ, (tripping), 6:55; Smith, NYR, Major (fighting), 9:52; Gabriel, NJ, Major (fighting), 9:52; Nieves, NYR, (roughing), 15:54; Seney, NJ, (roughing), 15:54.

Second Period_None. Penalties_Gabriel, NJ, (cross checking), 6:07; Shattenkirk, NYR, (slashing), 9:40.

Third Period_4, New Jersey, Agostino 3, 2:20. 5, N.Y. Rangers, Skjei 4 (Shattenkirk, Zibanejad), 11:08. 6, New Jersey, Greene 4 (Hischier, Palmieri), 12:59. 7, N.Y. Rangers, Strome 10 (Namestnikov, Fast), 19:41. Penalties_Kreider, NYR, (roughing), 11:08; Gryba, NJ, (roughing), 11:08.

Shots on Goal_New Jersey 4-9-8_21. N.Y. Rangers 15-9-10_34.

Power-play opportunities_New Jersey 0 of 2; N.Y. Rangers 1 of 3.

Goalies_New Jersey, Schneider 3-8-2 (33 shots-29 saves). N.Y. Rangers, Georgiev 10-10-0 (21-19).

A_17,371 (18,006). T_2:31.

Referees_Gord Dwyer, Brian Pochmara. Linesmen_David Brisebois, Ryan Daisy.