Un encuentro de preparación para la Copa Africana de Naciones entre el campeón defensor Argelia y Gambia fue cancelado horas antes del inicio el sábado en Qatar después de que se informó que varios jugadores de Gambia dieron positivo por coronavirus.

Ambos equipos disputarán la Copa Africana en Camerún y que inicia el próximo domingo entre las interrogantes de si se debería realizar el torneo debido a la pandemia y el surgimiento de la variante ómicron.

Gambia indicó que 16 jugadores —más de la mitad del equipo— no estaban disponibles para el encuentro del sábado y que no contaban con portero. La federación no mencionó el viernes y sólo indicó que no podían jugar debido a “circunstancias imprevistas”.

Pero los organizadores de la Asociación de Fútbol de Qatar indicaron que el encuentro se canceló debido a “casos positivos de COVID-19 en el equipo de Gambia”.

Gambia debutará en la Copa Africana, pero no está claro cuántos jugadores tendrán que aislarse antes de su primer encuentro ante Mauritania el 12 de enero.

La Federación de Fútbol de Argelia criticó la decisión de cancelar el encuentro de último minuto y que dejó al equipo sin un importante duelo de preparación.

La federación dijo que “condena la actitud que demuestra una gran falta de profesionalismo y respeto hacia las partes y que han puesto todo para el éxito de estos encuentros de preparación”.

La Copa Africana inicia el 9 de enero en Yaoundé, capital de Camerún, y a pesar de los constantes rumores de que podría ser cancelado o trasladado a un país fuera del continente debido al virus.

Los grandes equipos europeos expresaron su preocupación por sus jugadores africanos y cuestionaron la habilidad de la Confederación Africana de Fútbol y los organizadores en Camerún de prevenir brotes en el torneo que dura un mes.