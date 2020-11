Burrow, Herbert y Tagovailoa son titulares el mismo día

Joe Burrow llevó a su equipo a la victoria. Justin Herbert probablemente merecía ganar. Y Tua Tagovailoa no tuvo que hacer mucho para salir airoso de su primer inicio en la NFL.

Fue un domingo de resultados mixtos para los tres quarterbacks que fueron seleccionados entre los primeros seis jugadores en abril pasado. También fue una vista intrigante de lo que les podría deparar en el futuro a Burrow en “Joehio”, a Herbert en Hollywood y a Tua en South Beach.

“Fue divertido poder salir a jugar los 60 minutos, considerando que fue mi primer inicio en la NFL”, dijo Tagovailoa tras la victoria de 28-17 sobre los Rams en un encuentro en el que la defensiva y los equipos especiales básicamente llevaron a Miami al triunfo. “Enfrentamos a una defensiva realmente buena. Estoy orgulloso de lo que pudimos hacer con la ofensiva, pero sé que hay muchas cosas que necesitamos corregir”.

Tagovailoa fue suplente del veterano Ryan Fitzpatrick por seis juegos y Fitz guió a los Dolphins a dos victorias en fila para dejar el registro del equipo en 3-3. Pero llegó la semana de descanso y aparentemente el plan de Miami siempre fue el de recurrir a su joven promesa.

El mejor momento de Tua el domingo fue su pase de anotación a DeVante Parker y el festejo posterior.

Pero el plan del equipo no es convertir a Tagovailoa en el heredero de Dan Marino. Es establecerlo como el líder de Miami para la próxima década, incluso si no está acumulando las estadísticas que presumen Burrow y Herbert.

Burrow, la primera selección global, tomó las riendas del equipo desde la pretemporada. Nunca hubo duda de que el campeón nacional con LSU en 2019 sería la figura de Cincinnati. A pesar de que los Bengals (2-5-1) tienen muchos huecos, Burrow luce como lo que debería ser: Un quarterback franquicia.

Burrow tiene 221 pases completos, la mayor cantidad para un jugador en sus primeros ocho juegos en la historia de la liga. Ha completado al menos 25 pases en seis juegos, empatados con Kyler Murray (2019) en la segunda posición en ese rubro para un novato y solo detrás de Carson Wentz, quien consiguió siete con Filadelfia en 2016.

Muestra temple y liderazgo, dos requerimientos para cualquier quarterback, en especial para uno al frente de un equipo en reconstrucción.

Y los Bengals han mejorado.

“No nos sentimos como un equipo de 1-5”, declaró. “Con una o dos jugadas a nuestro favor en las últimas semanas estaríamos 6-2 o 7-1, pero sabemos que no hicimos esas jugadas y hoy sí, y se siente bien”.

Herbert es el que no debe sentirse muy bien, después de todo sus Chargers (2-5) no saben conservar ventajas. Su diferencial de puntos es de apenas -6, pero han encontrado todas las maneras de perder, como el revés de 31-30 ante Denver el domingo.

Sin embargo Herbert ha sido todo lo que los Chargers esperaban cuando lo tomaron con la sexta selección global. Sumó otros tres pases de touchdown ante Denver y empató a Deshaun Watson (2017) como los únicos novatos con al menos tres envíos de anotación en cuatro juegos consecutivos.

Y ya suena como un veterano.

“Si alguien cree que esto no me molesta, se equivoca”, dijo Herbert. “Me enorgullezco de este equipo. Sé que sólo he estado aquí poco tiempo, pero no puedes hacer nada para cambiar los resultados de juegos pasados. Lo único que podemos hacer es mirar hacia adelante, seguir hacia adelante, seguir entrenando bien y mejorar”.