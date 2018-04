Brewers 8, Padres 6

Milwaukee San Diego ab r h bi ab r h bi Cain cf 5 2 2 1 Margot cf 5 0 1 1 Yelich lf 5 1 1 0 Myers rf 4 0 2 0 Braun 1b 4 1 1 5 Szczur pr-rf 1 1 1 0 Knebel p 0 0 0 0 Hosmer 1b 4 0 2 1 T.Shaw 3b 5 1 2 0 Pirela lf 5 0 1 0 Do.Sntn rf 4 0 1 1 Asuaje 2b 4 0 1 1 Pina c 4 1 1 0 Galvis ss 5 1 2 0 H.Perez 2b 2 0 0 0 Spngnbr 3b 3 1 1 2 Jnnings p 0 0 0 0 Hedges c 3 2 1 1 Thames ph 0 0 0 0 Lcchesi p 2 0 0 0 Wodruff p 0 0 0 0 Makita p 0 0 0 0 Drake p 0 0 0 0 Headley ph 1 0 0 0 Aguilar ph-1b 1 1 1 0 Stammen p 0 0 0 0 Arcia ss 4 0 1 0 Yates p 0 0 0 0 Chacin p 0 0 0 0 Renfroe ph 0 1 0 0 Villar 2b 3 1 1 1 Hand p 0 0 0 0 Totals 37 8 11 8 Totals 37 6 12 6

Milwaukee 200 010 005—8 San Diego 030 100 110—6

E_Spangenberg (0), Hand (1), Arcia (0). DP_Milwaukee 1, San Diego 1. LOB_Milwaukee 5, San Diego 9. 2B_Cain 2 (2), T.Shaw (1), Do.Santana (1), Hosmer (1), Asuaje (1). HR_Braun (1), Spangenberg (0), Hedges (1). SB_Cain (2). SF_Braun (1). S_Chacin (1).

IP H R ER BB SO Milwaukee Chacin 3 1-3 7 4 4 2 1 Jennings 1 2-3 0 0 0 1 0 Woodruff 2 3 1 1 0 1 Drake W,1-0 1 2 1 1 1 2 Knebel S,1-2 1 0 0 0 0 3 San Diego Lucchesi 4 2-3 7 3 3 0 1 Makita 1 1-3 0 0 0 1 0 Stammen H,1 1 0 0 0 0 2 Yates H,1 1 0 0 0 0 0 Hand L,0-1 BS,1 1 4 5 2 0 1

HBP_by Chacin (Spangenberg).

Umpires_Home, Mark Carlson; First, Brian Knight; Second, Pat Hoberg; Third, Gerry Davis.

T_3:08. A_31,513 (42,445).