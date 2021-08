MADRID (AP) — El Barcelona confía en que seguirá siendo un club exitoso en la era post-Lionel Messi pese a perder a su estrella y enfrentar serios problemas financieros.

El Barsa iniciará una temporada sin Messi por primera vez en cerca de dos décadas, y el presidente del conjunto catalán, Joan Laporta, considera que la motivación será mayor que nunca

“Ahora comienza una nueva era y hay un antes y un después de Leo. Como Samitier, Kubala, Johan. Messi dentro de este eje es una referencia, ha dejado muchas alegrías, una ilusión colectiva con muchos éxitos deportivos, imágenes para la historia”, indicó Laporta el viernes, un día después que el club anunciara que Messi no seguirá ligado al Barcelona debido a lo que consideró “obstáculos económicos y estructurales”.

Laporta reveló que ha hablado con el plantel y que ha pedido a los jugadores redoblar su nivel ante la ausencia de Messi.

“Hablé con los capitanes por teléfono. Es algo histórico llegar a este punto y quería decirles que todos esperábamos que Leo entrara en el vestuario y empezara a entrenar y he ido a decirles personalmente a los jugadores que esto no ocurrirá, que comienza una nueva etapa, que ellos son los protagonistas y que tenemos que demostrar al mundo que sabemos ganar sin un talento mundial como Leo”, detalló. “He visto sus caras, los he pedido que den un plus... Tienen la motivación absoluta y el apoyo máximo de club”.

Laporta añadió que los capitanes del equipo serán quienes ahora deberán integrar a “los jugadores jóvenes que están mostrando un nivel extraordinario, al igual que las nuevas contrataciones, como Memphis Depay, Sergio Agüero y Eric Garcia.

El presidente del Barsa dijo haber conversado con el técnico Ronald Koeman, quien lució optimista sobre las posibilidades de que el equipo siga aspirando a títulos sin Messi en la cancha.

“Es un hombre de club, un gran profesional. Tiene la capacidad de adaptarse rápido a las circunstancias”, afirmó. “Me ha dicho que irá a por todas, que obviamente sin un jugador que marca más de 30 goles por temporada no será fácil, pero está muy motivado”.

Sin Messi, los jugadores del Barcelona con mayor experiencia son Gerard Piqué, Sergio Busquets y Jordi Alba.

El adolescente Pedri González seguramente tendrá una mayor responsabilidad como armador, si bien el mediocampista de 18 años de antemano había estado en la alineación titular de mamera regular la temporada pasada. Antoine Griezmann seguirá siendo una pieza importante en el ataque, ahora al lado de Depay y Agüero. El equipo también requerirá las contribuciones de Ousmane Dembélé y el delantero de 18 años Ansu Fati.

Barcelona y Messi habían acordado un nuevo contrato, pero no lo pudieron firmar debido a que el club no cumplía con las normas de la Liga respecto al tope salarial.