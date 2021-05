Arizona cae 8-6 ante Cardenales y suma 12 derrotas seguidas

PHOENIX (AP) — Tyler O’Neill bateó un cuadrangular de dos carreras por segunda noche consecutiva, Nolan Arenado agregó uno solitario y los Cardenales de San Luis vencieron 8-6 el viernes a los Diamondbacks de Arizona, que han perdido 12 juegos seguidos.

Arizona iba abajo 8-5 al empezar la novena entrada, pero llenó las bases con un out. El dominicano Ketel Marte remolcó una carrera con una roleta de out, pero Daniel Ponce de Leon hizo que Josh Rojas pegara una roleta lenta de out para poner fin al partido.