Ari_FG Prater 33, :37. Drive: 13 plays, 65 yards, 7:07. Key Plays: McCoy 34 pass to Kirk; McCoy 10 pass to Edmonds on 3rd-and-1; McCoy 7 pass to Moore on 3rd-and-1. Arizona 3, Dallas 0.

Second Quarter

Dal_FG Niswander 36, 11:49. Drive: 10 plays, 60 yards, 3:48. Key Plays: Davis kick return to Dallas 22; Dowdle 6 run on 3rd-and-1; Gilbert 34 pass to C.Wilson on 3rd-and-4. Dallas 3, Arizona 3.

Ari_Benjamin 6 run (Prater kick), 4:23. Drive: 4 plays, 36 yards, 2:00. Key Play: Streveler 23 run on 3rd-and-3. Arizona 10, Dallas 3.

Dal_FG Niswander 38, :45. Drive: 11 plays, 55 yards, 3:37. Key Plays: Rush 16 pass to M.Turner; Rush 14 pass to Fehoko; Dowdle 6 run on 3rd-and-7; Dowdle 2 run on 4th-and-1. Arizona 10, Dallas 6.

Third Quarter

Ari_FG Prater 28, 10:02. Drive: 11 plays, 68 yards, 5:02. Key Plays: Benjamin kick return to Arizona 22; Streveler 6 run on 3rd-and-5; Benjamin 38 run. Arizona 13, Dallas 6.

Dal_FG Niswander 36, 5:49. Drive: 10 plays, 57 yards, 4:12. Key Plays: Rush 32 pass to Davis; Rush 5 run on 3rd-and-4. Arizona 13, Dallas 9.

Fourth Quarter

Dal_B.Smith 1 pass from DiNucci (Niswander kick), 9:43. Drive: 14 plays, 80 yards, 6:32. Key Plays: DiNucci 17 pass to Knox; DiNucci 10 pass to Fehoko on 4th-and-3; DiNucci 10 run on 3rd-and-6; Knox 8 run on 3rd-and-6. Dallas 16, Arizona 13.

Ari_FG Prater 48, 1:55. Drive: 9 plays, 39 yards, 2:43. Key Plays: I.Smith 11 run; Streveler 20 pass to Dortch. Dallas 16, Arizona 16.

Ari_FG Prater 47, :02. Drive: 8 plays, 40 yards, 00:51. Key Plays: Streveler 13 run; Feaster 8 run on 3rd-and-5. Arizona 19, Dallas 16.

Dal Ari FIRST DOWNS 21 21 Rushing 9 10 Passing 10 6 Penalty 2 5 THIRD DOWN EFF 7-17 5-13 FOURTH DOWN EFF 3-4 1-1 TOTAL NET YARDS 323 325 Total Plays 73 66 Avg Gain 4.4 4.9 NET YARDS RUSHING 108 168 Rushes 30 31 Avg per rush 3.6 5.419 NET YARDS PASSING 215 157 Sacked-Yds lost 0-0 4-19 Gross-Yds passing 215 176 Completed-Att. 20-43 18-31 Had Intercepted 0 0 Yards-Pass Play 5.0 4.486 KICKOFFS-EndZone-TB 5-5-1 5-4-3 PUNTS-Avg. 3-43.667 4-45.5 Punts blocked 0 0 FGs-PATs blocked 0-0 0-0 TOTAL RETURN YARDAGE 40 134 Punt Returns 1-6 3-35 Kickoff Returns 2-34 4-99 Interceptions 0-0 0-0 PENALTIES-Yds 8-50 5-35 FUMBLES-Lost 2-1 1-1 TIME OF POSSESSION 31:08 28:52

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_Dallas, Hardy 8-32, Dowdle 8-25, Knox 5-19, Pollard 4-13, DiNucci 1-10, Rush 3-9. Arizona, Streveler 10-55, Benjamin 5-50, Jon.Ward 6-21, Moore 2-16, Edmonds 3-10, Feaster 3-10, I.Smith 2-6.

PASSING_Dallas, Rush 7-13-0-89, Gilbert 7-16-0-80, DiNucci 6-14-0-46. Arizona, Streveler 12-24-0-107, McCoy 6-7-0-69.

RECEIVING_Dallas, Turner 3-30, Fehoko 3-28, C.Wilson 2-40, Gallup 2-23, Eubanks 2-14, Dowdle 2-10, Davis 1-32, Knox 1-17, McKeon 1-8, N.Brown 1-6, Sprinkle 1-6, B.Smith 1-1. Arizona, Moore 3-23, Jon.Ward 3-13, Dortch 2-27, Baccellia 2-14, JoJ.Ward 2-12, Kirk 1-34, Feaster 1-16, Johnson 1-15, Edmonds 1-10, Harris 1-8, M.Williams 1-4.

PUNT RETURNS_Dallas, Dixon 1-6. Arizona, Dortch 3-35.

KICKOFF RETURNS_Dallas, Davis 1-22, Dixon 1-12. Arizona, Benjamin 3-84, Baccellia 1-15.

TACKLES-ASSISTS-SACKS_Dallas, Cox 6-1-0, Armstrong 4-1-2, Mukuamu 4-0-0, S.Parker 4-0-0, Coyle 3-0-0, Gifford 3-0-0, Kamara 3-0-0, Parsons 2-2-0, Odighizuwa 2-1-0, Carter 2-0-1, Burton 2-0-0, Neal 2-0-0, Vander Esch 2-0-0, Hamilton 1-1-1, Bohanna 1-1-0, Kazee 1-1-0, Watkins 1-1-0, Lewis 1-0-0, Robinson 1-0-0, J.Smith 1-0-0, Thompson 1-0-0, Faoliu 0-1-0. Arizona, Turner 4-1-0, Wilson 4-0-0, T.Smith 3-3-0, Whittaker 3-2-0, D.Thompson 3-1-0, Worley 3-0-0, Vallejo 2-2-0, Banjo 2-1-0, Collins 2-0-0, Parry 1-2-0, Weaver 1-2-0, S.Williams 1-2-0, Dogbe 1-0-0, Garcia-Williams 1-0-0, Golden 1-0-0, Hicks 1-0-0, Kilgo 1-0-0, Simmons 1-0-0, Crawford 0-3-0, Nelson 0-2-0, Gowan 0-1-0, Hunt 0-1-0, Mauro 0-1-0, C.Murray 0-1-0, Walker 0-1-0, Wiggins 0-1-0.

INTERCEPTIONS_Dallas, None. Arizona, None.

MISSED FIELD GOALS_None.

