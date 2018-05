Angels 9, Tigers 2

Los Angeles Detroit ab r h bi ab r h bi Cozart 3b 5 0 1 0 Martin cf 5 0 1 0 Trout cf 4 0 1 0 Cstllns rf 5 0 1 0 Young cf 0 0 0 0 Cndlrio 3b 3 1 1 1 Upton lf 4 0 0 0 V.Mrtin dh 4 0 2 0 Pujols dh 5 1 3 0 Joh.Hck 1b 4 0 1 0 A.Smmns ss 4 1 1 0 J.McCnn c 4 0 1 0 Vlbuena 1b 5 3 3 3 J.Jones lf 3 1 1 1 Kinsler 2b 3 3 3 3 J.Iglss ss 4 0 1 0 Mldnado c 4 1 2 3 Kozma 2b 4 0 1 0 K.Clhun rf 3 0 0 0 Totals 37 9 14 9 Totals 36 2 10 2

Los Angeles 040 101 030—9 Detroit 000 011 000—2

E_J.Iglesias (4). DP_Detroit 2. LOB_Los Angeles 6, Detroit 9. 2B_Cozart (12), Trout (13), Kinsler (8), Martin (9), Castellanos (15). HR_Valbuena 2 (6), Kinsler (3), Maldonado (3), Candelario (8), J.Jones (4). CS_J.Iglesias (3).

IP H R ER BB SO Los Angeles Tropeano W,3-3 5 1-3 7 2 2 0 5 Ramirez 1 1 0 0 1 0 Alvarez 2-3 0 0 0 0 0 Anderson 1 0 0 0 0 0 Parker 1 2 0 0 0 2 Detroit Fulmer L,2-4 3 1-3 6 5 5 4 1 Lewicki 3 2-3 3 1 0 1 2 Farmer 1 4 3 3 0 1 Saupold 1 1 0 0 0 2

HBP_by Anderson (Candelario).

Umpires_Home, Greg Gibson; First, Doug Eddings; Second, Marty Foster; Third, Mark Ripperger.

T_3:25. A_17,397 (41,297).