Angels 5, Dodgers 3

Los Angeles (N) Los Angeles (A) ab r h bi ab r h bi Pderson lf 5 0 0 0 L Stlla 3b 5 0 0 0 Muncy 3b 3 0 0 0 Trout cf 4 1 1 2 J.Trner dh 4 0 2 0 Pujols 1b 4 0 1 0 Bllnger rf 4 0 1 0 K.Smith dh 3 0 1 0 C.Sager ss 4 1 1 0 Ohtani ph-dh 0 1 0 0 Verdugo cf 3 0 0 0 K.Clhun rf 4 1 2 1 Ru.Mrtn c 3 1 1 0 Puello lf 2 0 1 0 C.Tylor 2b 4 1 2 2 Goodwin ph-lf 0 1 0 0 K.Hrnan 1b 4 0 1 1 Lucroy c 3 0 1 0 Tovar ss 4 0 1 0 Rengifo 2b 4 1 1 0 Totals 34 3 8 3 Totals 33 5 9 3

Los Angeles (N) 030 000 000—3 Los Angeles (A) 010 000 22x—5

E_J.Kelly (2), Muncy (5), C.Seager (7). DP_Los Angeles (A) 1. LOB_Los Angeles (N) 7, Los Angeles (A) 8. 2B_C.Seager (21), C.Taylor (11), K.Hernandez (6), Puello (3). HR_Trout (18), K.Calhoun (14).

IP H R ER BB SO Los Angeles (N) Ryu 6 7 1 1 0 6 Stripling H,3 2-3 1 1 1 0 2 Floro 1-3 1 1 1 0 0 Kelly L,1-3 1 0 2 1 3 3 Los Angeles (A) Canning 6 5 3 3 0 5 Bedrosian 1 0 0 0 0 2 Buttrey W,4-2 1 1 0 0 1 0 Robles S,8-10 1 2 0 0 0 0

HBP_by Canning (Martin), by Canning (Verdugo), by Ryu (Puello). WP_Kelly 2.

Umpires_Home, Phil Cuzzi; First, Nic Lentz; Second, Adam Hamari; Third, Todd Tichenor.

T_3:19. A_45,477 (45,050).