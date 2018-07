Angels 11, Mariners 5

Seattle Los Angeles ab r h bi ab r h bi D.Grdon 2b 5 1 1 0 K.Clhun rf 5 0 1 2 Segura ss 3 0 1 0 Ohtani dh 5 0 1 0 An.Rmne ss 1 0 1 0 Trout cf 4 1 1 1 Haniger rf 4 1 0 1 J.Marte 1b 1 0 0 0 Cruz dh 4 2 2 2 Upton lf 4 1 2 0 Seager 3b 3 0 0 0 Pujols 1b 4 0 1 0 Vglbach 1b 1 0 1 1 Yng Jr. pr-cf 0 1 0 0 Span lf 4 0 1 0 Simmons ss 3 2 1 0 Healy 1b-3b 4 0 0 0 Vlbuena ph-3b 1 0 0 0 Zunino c 3 0 1 0 Kinsler 2b 3 3 3 2 Hrrmann c 1 0 1 0 F.Arcia c 4 2 3 6 Heredia cf 4 1 1 1 Fltcher 3b-ss 3 1 0 0 Totals 37 5 10 5 Totals 37 11 13 11

Seattle 010 100 030— 5 Los Angeles 134 020 10x—11

LOB_Seattle 5, Los Angeles 4. 2B_K.Calhoun (10), Ohtani (13), Upton (12), Pujols (17), Kinsler (20), F.Arcia 2 (2). HR_Cruz 2 (25), Heredia (4), Trout (29), F.Arcia (2).

IP H R ER BB SO Seattle Hernandez L,8-9 2 2-3 6 7 7 2 1 Lawrence 4 1-3 6 4 4 0 1 Elias 1 1 0 0 0 1 Los Angeles Barria W,6-7 6 5 2 2 0 2 Ramirez 2 4 3 3 0 2 Robles 1 1 0 0 0 1

Umpires_Home, Ben May; First, Lance Barksdale; Second, Ted Barrett; Third, Kerwin Danley.

T_2:41. A_43,325 (45,050).