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Sports

American League Leaders

THROUGH AUGUST 15

BATTING
G AB R H BA
Brantley, HOU 94 370 61 123 .332
Gurriel, HOU 101 368 55 117 .318
Mullins, BAL 113 437 67 139 .318
Guerrero Jr., TOR 116 427 90 134 .314
Hernández, TOR 98 380 58 119 .313
Bogaerts, BOS 111 411 73 127 .309
Fletcher, LAA 114 457 64 138 .302
Anderson, CHW 100 427 73 128 .300
Martinez, BOS 110 426 76 125 .293
Alvarez, HOU 101 378 68 109 .288

___

HOME RUNS
Ohtani, LAA 39
Guerrero Jr., TOR 35
Olson, OAK 30
Perez, KC 30
Devers, BOS 29
Gallo, NYY 28
Semien, TOR 27
Judge, NYY 26
Lowe, TB 26
Ramírez, CLE 26
García, TEX 26
Seager, SEA 26
Haniger, SEA 26

___

RUNS BATTED IN
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Devers, BOS 89
Guerrero Jr., TOR 88
Ohtani, LAA 86
Abreu, CHW 86
Hernández, TOR 81
Olson, OAK 79
Martinez, BOS 79
Meadows, TB 77
Bichette, TOR 77
Alvarez, HOU 76

___

STOLEN BASES
Merrifield, KC 33
Mullins, BAL 22
Straw, CLE 20
Moore, SEA 18
Bichette, TOR 17
Ohtani, LAA 17
Anderson, CHW 16
Kiner-Falefa, TEX 16
Baddoo, DET 14
Ramírez, CLE 14

___

SLUGGING PERCENTAGE
Ohtani, LAA .653
Guerrero Jr., TOR .611
Olson, OAK .574
Devers, BOS .569
Martinez, BOS .545
Mullins, BAL .540
Ramírez, CLE .533
Alvarez, HOU .529
Judge, NYY .528
Hernández, TOR .526

___

ON-BASE PERCENTAGE
Guerrero Jr., TOR .409
Brantley, HOU .385
Gurriel, HOU .385
Mullins, BAL .382
Olson, OAK .378
Bogaerts, BOS .377
Canha, OAK .374
Judge, NYY .373
Gallo, NYY .370
Harrison, OAK .366

___

RUNS SCORED
Guerrero Jr., TOR 90
Bichette, TOR 89
Semien, TOR 86
Altuve, HOU 83
Haniger, SEA 79
Ohtani, LAA 78
Devers, BOS 76
Martinez, BOS 76
Olson, OAK 76
Correa, HOU 75
Ramírez, CLE 75

___

HITS
Mullins, BAL 139
Fletcher, LAA 138
Guerrero Jr., TOR 134
Bichette, TOR 131
Anderson, CHW 128
Schoop, DET 128
Bogaerts, BOS 127
Semien, TOR 127
Merrifield, KC 126
Martinez, BOS 125

___

BASES ON BALLS
Gallo, NYY 87
Grossman, DET 74
Santana, KC 68
Guerrero Jr., TOR 65
Moncada, CHW 64
Lowe, TEX 60
Olson, OAK 59
Chapman, OAK 58
Correa, HOU 57
Díaz, TB 57

___

DOUBLES
Semien, TOR 33
Bogaerts, BOS 32
Candelario, DET 32
Devers, BOS 32
Martinez, BOS 32
Mullins, BAL 29
Brantley, HOU 28
Hernández, BOS 28
Olson, OAK 28
Correa, HOU 26
Merrifield, KC 26

___

TRIPLES
Baddoo, DET 6
Rosario, CLE 6
Castro, DET 5
Lopez, KC 5
Ohtani, LAA 5
Arraez, MIN 4
Canha, OAK 4
Dalbec, BOS 4
Dozier, KC 4
Mullins, BAL 4
Ramírez, CLE 4

___

TOTAL BASES
Guerrero Jr., TOR 261
Ohtani, LAA 260
Semien, TOR 245
Devers, BOS 242
Mullins, BAL 236
Olson, OAK 233
Perez, KC 233
Martinez, BOS 232
Haniger, SEA 218
Bichette, TOR 213

___

EARNED RUN AVERAGE
Lynn, CHW 2.26
Ray, TOR 2.88
Bassitt, OAK 3.06
Cole, NYY 3.11
Greinke, HOU 3.51
Berríos, TOR 3.52
Irvin, OAK 3.53
Mize, DET 3.67
Ryu, TOR 3.72
Manaea, OAK 3.77

___

WON-LOST
Bassitt, OAK 12-3
Greinke, HOU 11-3
Ryu, TOR 11-6
Civale, CLE 10-2
Lynn, CHW 10-3
Flexen, SEA 10-5
Cole, NYY 10-6
Eovaldi, BOS 10-7
Matz, TOR 10-7
McCullers Jr., HOU 9-4

___

GAMES PITCHED
Petit, OAK 58
Brentz, KC 56
Shaw, CLE 56
Cishek, LAA 55
Cisnero, DET 54
Karinchak, CLE 54
Mayers, LAA 54
Barlow, KC 53
Stanek, HOU 53
Tepera, CHW 52

___

SAVES
Hendriks, CHW 26
Iglesias, LAA 26
Barnes, BOS 24
Chapman, NYY 23
Pressly, HOU 19
Trivino, OAK 19
Clase, CLE 16
Castillo, SEA 15
Soto, DET 15
Karinchak, CLE 11

___

INNINGS PITCHED
Bassitt, OAK 150.0
Greinke, HOU 143.2
Giolito, CHW 141.0
Berríos, TOR 138.0
Ray, TOR 137.1
Minor, KC 136.1
Irvin, OAK 135.1
Manaea, OAK 133.2
Eovaldi, BOS 133.0
Ryu, TOR 133.0

___

STRIKEOUTS
Cole, NYY 176
Ray, TOR 167
Cease, CHW 165
Giolito, CHW 161
Rodón, CHW 160
Bassitt, OAK 153
Manaea, OAK 148
Montas, OAK 146
Rodríguez, BOS 145
Berríos, TOR 142

___

COMPLETE GAMES
Cole, NYY 2
Manaea, OAK 2
14 tied 1

___

SHUTOUTS
Manaea, OAK 2
Bassitt, OAK 1
Cease, CHW 1
Cole, NYY 1
Kluber, NYY 1
Lynn, CHW 1
Means, BAL 1
Rodón, CHW 1
Ryu, TOR 1
Turnbull, DET 1