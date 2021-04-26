ATP Rankings

1. Novak Djokovic, Serbia, 11963 2. Rafael Nadal, Spain, 9810 3. Daniil Medvedev, Russia, 9700 4. Dominic Thiem, Austria, 8365 5. Stefanos Tsitsipas, Greece, 7980 6. Alexander Zverev, Germany, 6125 7. Andrey Rublev, Russia, 6000 8. Roger Federer, Switzerland, 5875 9. Diego Schwartzman, Argentina, 3765 10. Matteo Berrettini, Italy, 3568 11. Roberto Bautista Agut, Spain, 3090 12. Pablo Carreno Busta, Spain, 3015 13. David Goffin, Belgium, 2885 14. Denis Shapovalov, Canada, 2820 15. Gael Monfils, France, 2770 16. Hubert Hurkacz, Poland, 2600 17. Grigor Dimitrov, Bulgaria, 2576 18. Jannik Sinner, Italy, 2548 19. Milos Raonic, Canada, 2495 20. Felix Auger-Aliassime, Canada, 2418 21. Stan Wawrinka, Switzerland, 2358 More for youSportsUConn didn't play football in 2020. Here's what happened...By Mike AnthonySportsConnecticut prospects who could be selected in the 2021... 22. Cristian Garin, Chile, 2318 23. Karen Khachanov, Russia, 2280 24. Casper Ruud, Norway, 2270 25. Alex de Minaur, Australia, 2235 26. Daniel Evans, Great Britain, 2140 27. Aslan Karatsev, Russia, 2087 28. Fabio Fognini, Italy, 2048 29. Borna Coric, Croatia, 1880 30. Taylor Fritz, USA, 1855 31. Ugo Humbert, France, 1825 32. Lorenzo Sonego, Italy, 1817 33. Adrian Mannarino, France, 1681 34. Benoit Paire, France, 1659 35. Nikoloz Basilashvili, Georgia, 1645 36. Filip Krajinovic, Serbia, 1619 37. Dusan Lajovic, Serbia, 1595 38. John Isner, USA, 1550 39. Marton Fucsovics, Hungary, 1465 40. John Millman, Australia, 1461 41. Kei Nishikori, Japan, 1453 42. Marin Cilic, Croatia, 1453 43. Alexander Bublik, Kazakhstan, 1453 44. Jan-Lennard Struff, Germany, 1440 45. Reilly Opelka, USA, 1427 46. Albert Ramos-Vinolas, Spain, 1405 47. Miomir Kecmanovic, Serbia, 1384 48. Alejandro Davidovich Fokina, Spain, 1295 49. Laslo Djere, Serbia, 1213 50. Cameron Norrie, Great Britain, 1200 Doubles 1. Mate Pavic, Croatia, 9760 2. Robert Farah, Colombia, 9270 3. Juan Sebastian Cabal, Colombia, 9180 4. Nikola Mektic, Croatia, 8160 5. Nicolas Mahut, France, 7070 6. Bruno Soares, Brazil, 6980 7. Horacio Zeballos, Argentina, 6950 8. Filip Polasek, Slovakia, 6810 9. Ivan Dodig, Croatia, 6710 10. Marcel Granollers, Spain, 6345