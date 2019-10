Westport property sells for $3 million

The following property transfers took place in Westport for the period of Sept. 16 to Sept. 20.

23 Covlee Drive

Price: $3,000,000

Seller/buyer: 23 Covlee LLC to James Lee & Ann Christina Haskel Tr.

34 Maple Lane

Price: $937,500

Seller/buyer: 34 Maple Lane LLC to Peter Teng & Yu Wang

298 Greens Farms Road

Price: $418,000

Seller/buyer: Mary B. Garoffolo to Ronald Robert V. Rodrigo

2 Wake Robin Road

Price: $1,352,500

Seller/buyer: Heidi C. & Robert E. McGee to Andrew W. & Kara Siegel

28 Bauer Place

Price: $672,500

Seller/buyer: Casey D. & Emily A. Carpenter to Russell A. Dinallo & Kristen A. Lappas

327 Lansdowne

Price: $1,000,000

Seller/buyer: Susan Wexler to Alan & Kay N. Nudelman

27 Stony Brook Road

Price: $1,569,398.13

Seller/buyer: George & Lynn Kane Stuart Exempt to Wilmington Trust NA

48 Bayberry Lane

Price: $1,850,000

Seller/buyer: 48 Bayberry Lane LLC to Amy Berns Leibner

10 Harbor Road

Price: $760,000

Seller/buyer: Ray A. Tienken Tr. to Bret Kenney

22 Timber Lane

Price: $867,500

Seller/buyer: Matthew Spring & Elizabeth Walchuk to Julie Mountain

28 Berndale Drive

Price: $715,000

Seller/buyer: Karen Edwards Tr. to Eric & Theresa A. Armour