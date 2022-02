Área ecológica en Tierra del Fuego amenazada por incendio

SANTIAGO (AP) — Los incendios siguen azotando a Sudamérica: una importante reserva ecológica ubicada en los confines del mundo, en el archipiélago de Tierra del Fuego, al sur de Chile, se ve amenazada por el avance del fuego que ya ha arrasado más de 1.200 hectáreas en el área, que fue sobrevolada por las autoridades el jueves.

“El incendio forestal en Tierra del Fuego, que mantiene alerta roja comunal, ha consumido 1.235 hectáreas y se mantiene activo con una intensidad y propagación media a baja en todos sus sectores”, informó la Corporación Nacional Forestal (CONAF) el jueves en un comunicado.

El incendio, que comenzó el pasado 25 de enero en la comuna de Timaukel, amenaza al Parque Natural Karukinka, una zona muy valiosa por la gran cantidad de ecosistemas y biodiversidad que alberga.

“Estuvimos visitando distintos sectores de avance del incendio”, algo que ha sido posible gracias al menor viento, explicó a The Associated Press Emilia Undurraga, ministra de Agricultura, quien se desplazó el jueves a la región sureña del país para sobrevolar y observar de cerca las tareas de extinción. “El incendio no ha ido creciendo en perímetro, por lo que se ha enfocado el esfuerzo en la contención interna de los focos que hemos visto se propagan a lo largo de toda esta superficie”, continuó.

El incendio se ha mantenido en un perímetro de 1.100 hectáreas y hasta ahora ha afectado a ecosistemas nativos de bosques y turberas.

“Tenemos dos aviones, dos helicópteros más y cerca de 190 brigadistas, más técnicos y distintos funcionarios de bomberos trabajando por este incendio”, explicó la ministra Undurraga en declaraciones citadas en el comunicado de CONAF.

“El incendio es muy complejo, por su distancia y lejanía, la característica vegetacional tan abundante, seca, que propaga muy fácilmente el fuego y el clima”, afirmó Rodrigo Munita, Director Ejecutivo de CONAF, en el comunicado.

“Este es un incendio extremo por el tipo de combustible” que es el más pesado que puede existir, relató de su lado a la AP Felipe Valencia, comandante de incidentes en Incendio de la CONAF, explicando la complejidad de las tareas de extinción.

El Parque Natural Karukinka es parte del territorio ancestral del pueblo originario Selk’nam de la Patagonia. Cuenta con 130.000 hectáreas de bosque nativo de los mejores conservados en los confines australes del mundo con especies vegetales únicas como lengas, ñirres y coigües y 80.000 hectáreas de turberas, que corresponden al 80% de los humedales de la zona. Además posee una biodiversidad única que reúne a guanacos, zorro culpeos y aves como el carpintero negro, cachañas y los loros más australes del mundo, entre otros.

Además, este bosque constituye un reservorio natural de carbono donde se almacenan unos 418 millones de toneladas de CO2, según datos de la organización de conservación Wildlife Conservation Society (WCS) en Chile. Según datos de este organismo, si el incendio alcanzara el parque podría poner en peligro los ecosistemas y liberar ese reservorio a la atmósfera.

El incendio ya ha alcanzado a turberas, un tipo de humedal que acumula materia orgánica, y que una vez que ha sido alcanzado por llamas puede continuar ardiendo durante meses.