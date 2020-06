Westport property sells for $685K

38 Washington Ave. 38 Washington Ave. Photo: Google Image Photo: Google Image Image 1 of / 1 Caption Close Westport property sells for $685K 1 / 1 Back to Gallery

The following property tranfers took place in Westport for the period of May 11 - May 15.

3 Twin Falles Lane

Price: $1,339,500

Seller/buyer: Shawn L. & Wendy C. Dahl to Zhong Yang, Belinda Ker, & Igor Rojkoskiy

3 Overridge Road

Price: $600,000

Seller/buyer: Ilene Strizver to Matthew A. Finkelstein & Haley Carlucci

38 Washington Ave.

Price: $685,750

Seller/buyer: Washington Ave. LLC to Susan Leone

6 Grist Mill Lane

Price: $1,100,000

Seller/buyer: Anna Maria Carratu Goodman to Ashley Iglehart & Stephen Arenholtz

145 Lansdowne

Price: $630,000

Seller/buyer: Richard Kastenholz to Laura Lustig

128 Imperial Ave.

Price: $840,000

Seller/buyer: Christina H. Armentano to Amber Demacsek

8 Burnham Hill

Price: $3,100,000

Seller/buyer: Amber B. Brookman Tr. to Nathan Joel & Beth Lee Greenbaum Trs.

74 Cross Highway

Price: $926,000

Seller/buyer: David & Robert Krist Trs. to Jeremy D. & Kathryn E. Freeman

11 Brightfield Lane

Price: $1,500,000

Seller/buyer: Elinor Jil Ferrari-Rosen to Benjamin Greff & Laura Schneider