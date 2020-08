Tribune Publishing cierra salas de redacción de 5 diarios

Tribune Publishing Company, propietaria de algunos de los periódicos con más historia en el periodismo estadounidense, dijo el miércoles que está cerrando las salas de redacción de cinco de ellos, incluyendo la del Daily News en Nueva York y The Capital Gazette en Annapolis, Maryland.

La compañía informó que los periódicos —también el Orlando Sentinel en Florida, The Morning Call en Allentown, Pensilvania, y el Carroll County Times, en Maryland— continuarán en circulación y los empleados seguirán trabajando desde casa como lo han hecho durante la pandemia de coronavirus.

Se les dijo a los empleados que laborarán en casa hasta por lo menos enero de 2021.

“Al ir avanzando a través de la pandemia y conforme cambien las necesidades, reconsideraremos nuestras necesidades de oficinas físicas”, dijo en un correo electrónico Max Reinsdorf, portavoz de la compañía con sede en Chicago”. “Mantendremos informados a los empleados sobre las decisiones que se tomen”.

El Daily News, alguna vez el periódico de mayor circulación en el país, enfrenta problemas financieros desde hace años, y en 2007 fue vendido a The Tribune Publishing Company en 1 dólar por el empresario de bienes raíces y magnate de medios de Nueva York, Mortimer B. Zuckerman. El nuevo propietario redujo a la mitad al personal de la sala de redacción.

Las oficinas de ese diario, ubicadas en 4 New York Plaza, en Manhattan, serán cerradas formalmente a partir del miércoles y el personal tendrá hasta el 30 de octubre para retirar sus pertenencias, dijo un ejecutivo de recursos humanos del Daily News en una carta dirigida a los empleados y obtenida por The Associated Press.

“Sin un panorama claro de una fecha para regresar a trabajar, y mientras la compañía evalúa sus necesidades de bienes raíces ante las condiciones sanitarias y económicas causadas por la pandemia, hemos adoptado la difícil decisión de cerrar la oficina de manera permanente”, dijo Reinsdorf, refiriéndose al Daily News en un comunicado sobre los cierres de las salas de redacción.

The Capital Gazette, en la capital de Maryland, se había cambiado a su actual sala de redacción aproximadamente un año después del ataque a tiros en junio de 2018 en el que un sujeto armado con un historial de acoso a reporteros de ese periódico mató a cinco empleados. Antes, el personal del periódico trabajó casi un año en una sala de redacción temporal en la oficina de Capital News Service, de la Universidad de Maryland, en Annapolis.

En un documento presentado el 8 de junio ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) dijo que había retenido tres meses de pagos de alquiler de “una mayoría de sus instalaciones y solicitó a los arrendadores una disminución en la renta en varias formas”, incluidas terminaciones del arriendo, informó el jueves el Orlando Sentinel.

Tribune Publishing Company también publica el Chicago Tribune, The Baltimore Sun, el Daily Press y The Virginian-Pilot, ambos de Virginia, así como el Hartford Courant.