Sondeo AP: Los necesitados de alimentos en EEUU, sin ayuda

Cedar Attanasio/AP

WASHINGTON (AP) — Muchos estadounidenses que han tenido problemas para alimentar a sus familias durante el año de la pandemia dicen que han tenido dificultades para obtener ayuda y para conseguir alimentos sanos al alcance de sus bolsillos.

De acuerdo con una encuesta de Impact Genome y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, el 23% de los estadounidenses entrevistados dijeron que no han podido conseguir alimentos suficientes o la clase de alimentos que quieren. La mayoría de quienes sufrieron esos problemas se anotaron en un programa del gobierno o de una ONG durante el año pasado, pero el 58% tuvo dificultades para acceder al menos a un servicio.