NUEVA YORK (AP) — La fiscalía dio inicio el miércoles al juicio de un socio de Rudy Giuliani, acusándolo de usar hasta 1 millón de dólares de un financista ruso para interferir en las elecciones estadounidenses y beneficiarse económicamente.

“Así es como se usan dineros extranjeros secretos para infiltrar las elecciones estadounidenses. Esa es la razón por la que estamos aquí. Esa es la razón de este juicio”, declaró la fiscal Aline Flodr al jurado en el tribunal federal de Manhattan.

El empresario estadounidense Lev Parnas, de 49 años, se ha declarado inocente de los cargos de asociación ilícita para realizar donaciones ilegales a campañas políticas. Los fiscales sostienen que Parnas, un empresario de Florida, está acusado de congraciarse con republicanos poderosos mediante generosas donaciones financieras, incluyendo una en 2018 por 325.000 dólares a un grupo partidario del entonces presidente Donald Trump.

Los fiscales han dicho que Parnas se ha ufanado de sus relaciones con Giuliani y Trump para mejorar sus negocios. Flodr, sin embargo, no mencionó ese aspecto.

Parnas se hizo conocido en 2019 cuando trataba de ayudar a Giuliani a presionar al gobierno de Ucrania para que investigara a Hunter Biden, hijo del entonces candidato presidencial y hoy presidente Joe Biden. Ese tema, no obstante, no es parte del juicio que probablemente durará unas dos semanas. Giuliani no es parte del caso y la fiscalía no ha dado indicio alguno de que supiera algo sobre donaciones ilegales de campaña.

La fiscalía ha mencionado la posibilidad de que surjan en el caso nombres de políticos famosos, como por ejemplo Giuliani y Trump, pero sólo para demostrar cómo Parnas trató de aprovecharse de sus nexos con figuras influyentes para impulsar sus negocios.

Parnas y otro procesado, Andrey Kukushkin, están acusados también de gestionar donaciones de parte de un financista ruso, Andrey Muraviev, para poder ampliar su negocio legal de marihuana en Estados Unidos. Según la fiscalía, Muraviev donó 1 millón de dólares para esa causa.

“Ustedes verán cómo sus delitos fueron flagrantes”, dijo Flodr a los jurados.

El abogado de Kukushkin, Gerald Lefcourt, ha aseverado que su cliente, un empresario arraigado en San Francisco vinculado al comercio legal de marihuana, fue “engañado” por Parnas e Igor Fruman, otro procesado que se ha declarado culpable.

El abogado de Parnas, Joseph Bondy, inició su presentación de argumentos aseverando: “Lev Parnas es inocente. Eso es lo que demostrará la evidencia en este caso. Él no violó a sabiendas ni intencionalmente ninguna ley electoral. El gobierno será incapaz de probar la culpabilidad del señor Parnas”.