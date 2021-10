Rescatan a 65 migrantes en el Mediterráneo; huían de Libia

Renata Brito/AP

A BORDO DEL SEABIRD (AP) — Un barco italiano de suministros en altamar rescató el sábado a 65 migrantes, incluyendo mujeres y niños, que huían de Libia rumbo a Europa en un bote de madera y atestado.

El bote de los migrantes estaba a la deriva por una avería de su motor y fue detectado por la tripulación del Seabird, una aeronave de una organización no gubernamental que sobrevuela el centro del Mar Mediterráneo. Los migrantes no contaban con chalecos salvavidas y posteriormente fueron recatados en aguas internacionales por el barco de suministros Asso Ventinove cerca del campo petrolero marino Bouri a petición del Seabird. Un periodista de The Associated Press que viajaba a bordo del Seabird fue testigo del rescate.