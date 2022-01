ABUYA, Nigeria (AP) — Fuerzas de seguridad de Nigeria rescataron a por lo menos 21 niños de edad escolar horas después de que fueran secuestrados por grupos armados en la conflictiva región noroeste del país, informó la policía.

Los menores fueron secuestrados el viernes cuando viajaban junto con su profesor del área de Bakura a una escuela islámica en el estado vecino de Katsina, dijo el portavoz de la policía, Mohammed Shehu, en un comunicado emitido durante el fin de semana.

Las fuerzas de seguridad respondieron y rescataron a los 21 estudiantes y “trabajan actualmente para rescatar a las víctimas restantes y aprehender a los perpetradores”, agregó Shehu.

El vocero no reveló cuántas personas continúan como rehenes, pero dijo que los responsables secuestraron a quienes viajaban hasta en cinco vehículos, lo que indica que muchas más personas continúan cautivas.

En el noroeste de Nigeria, los niños suelen ser blanco de los ataques de grupos armados en comunidades rurales alejadas de la protección de las fuerzas de seguridad, que con frecuencia son superadas en número y armamento.

Un día después del secuestro de los menores, la Fuerza Aérea de Nigeria lanzó bombardeos “exitosos” contra campamentos de grupos armados en el estado de Zamfara, dijo el funcionario Edward Gabkwet a The Associated Press el lunes. Añadió que el número de personas que murieron en los ataques aéreos no ha sido confirmado.

“Vamos a ir tras todos y cada uno de ellos (los hombres armados) hasta que todos los nigerianos se sientan seguros en sus actividades normales”, afirmó Gabkwet.