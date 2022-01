Renuncia presidente de Credit Suisse tras pesquisa interna

GINEBRA (AP) — El presidente de Credit Suisse, Antonio Horta-Osório, renunció a su cargo tras una pesquisa interna, indicó la entidad el lunes. La investigación habría revelado que el directivo incumplió las normas de cuarentena contra el COVID-19, según medios.

La renuncia de Horta-Osório, que tiene doble ciudadanía británica y portuguesa y asumió el puesto hace apenas ocho meses, se anunció poco después de la medianoche. Es un nuevo revés para el banco suizo, que ha sufrido una serie de incidentes como malas decisiones en fondos de cobertura y un escándalo de espionaje interno.

“Lamento que algunas de mis acciones personales hayan supuesto complicaciones para el banco y comprometido mi capacidad de representar al banco a nivel interno y externo”, indicó en un comunicado del banco Horta-Osório, de 57 años, sin entrar en detalles.

“Por lo tanto, creo que mi renuncia va en interés del banco y sus inversionistas en este momento crucial”, añadió.

Alex Lehmann, suizo y exdirectivo del banco rival UBS, que se sumó a la junta de Credit Suisse en octubre, asumirá la presidencia.

Lehman “sucede a Antonio Horta-Osório, que renunció tras una investigación encargada por la junta”, según la entidad. No se dieron más detalles. La oficina de prensa del banco no respondió en un primer momento a un email de Associated Press pidiendo más información.

Medios suizos indicaron el lunes que Horta-Osório, ex director general del británico Lloyds Banking Group, había incumplido las normas de cuarentena, lo que incluía viajar a Gran Bretaña en diciembre y un viaje al torneo de tenis de Wimbledon en verano.

El sitio de noticias financieras finews.com reportó a finales de diciembre, citando dos fuentes, que el ejecutivo estaba siendo investigado por supuesta infracción de las cuarentenas.