Piden liberar a periodista indígena preso en Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El abogado de Francisco Choc Xum —un periodista indígena quiché que fue detenido por la policía de Guatemala el jueves pasado y al cual se acusó de tenencia ilegal de municiones— pidió el martes que dejen en libertad al comunicador.

Cristian Otzín, defensor de Choc Xum, dijo a The Associated Press que la detención de su cliente fue “un montaje” porque éste no cargaba municiones entre sus pertenencias y sólo se encontraba documentando un estado de sitio implantado por el gobierno desde el 30 de mayo en el departamento de Sololá. El gobierno lo ordenó para controlar un antiguo conflicto de tierra entre las comunidades de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán que ha dejado muertos y heridos.

De acuerdo con el abogado, Choc Xum —originario de Nahulá— estaba trabajando para el noticiero por cable local NimTV cuando fue capturado por un grupo de personas de Santa Catarina Ixtahuacán que lo habrían reconocido como miembro de la comunidad rival, por lo que lo habrían retenido y golpeado. Y aunque posteriormente fue liberado por la policía, después se le apresó argumentando que había municiones en su mochila.

"Él no tuvo acceso a su mochila mientras estaba retenido por los pobladores y, cuando lo liberó la policía, los que lo retenían entregaron su mochila”, dijo Otzin. “Lamento que las comunidades recuran a las agresiones para solventar derechos”.

El lunes el juez a cargo de la causa debía escuchar a Choc Xum en su primera declaración, pero debido a disposiciones del Sistema Penitenciaro para evitar contagios por el nuevo coronavirus, los reos no están siendo trasladados a los juzgados. La ley guatemalteca establece que una persona detenida debe ser puesta ante un juez en las siguientes seis horas. De lo contrario, podría ser una detención ilegal.