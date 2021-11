Pasajero acciona arma en aeropuerto de Atlanta; causa caos

ATLANTA (AP) — Un pasajero que pasaba por el punto principal de revisión de seguridad del aeropuerto de Atlanta se lanzó a un bolso y sacó un arma de fuego, la cual se disparó, causando caos entre los viajeros y causando una suspensión temporal de vuelos el sábado por la tarde, informaron las autoridades federales.

El pasajero huyó de inmediato del punto de seguridad y salió corriendo del aeropuerto, indicó la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) en un comunicado, en el que aclaró que no se trató de un incidente con un tirador activo.

El disparo, inicialmente descrito como accidental, causó furor en las redes sociales de viajeros aterrados que publicaron videos en Twitter y otros sitios sobre el caos en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, uno de los más ajetreados del mundo.

Ni pasajeros ni empleados estuvieron en peligro, de acuerdo con funcionarios del aeropuerto.

De momento se desconoce si el pasajero fue detenido, pero las operaciones del aeropuerto fueron suspendidas al menos durante dos horas mientras se investigaba el incidente.

La TSA remitió todas las preguntas a la policía de Atlanta, que no tenía información actualizada el sábado por la noche ni indicó si el pasajero había sido arrestado. Un mensaje de email enviado por The Associated Press a la policía de Atlanta no ha sido respondido.