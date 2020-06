Pakistán: Aerolínea aparta a 150 pilotos tras pesquisa

ISLAMABAD (AP) — La aerolínea estatal de Pakistán anunció el jueves que dejará en tierra a 150 pilotos acusados de haber obtenido su licencia haciendo que otros tomasen los exámenes por ellos.

La decisión se produjo tras la investigación del accidente de un avión de Pakistan International Airlines (PIA) en la ciudad de Karachi el mes pasado en el que murieron 97 personas, explicó Abdullah Hafeez, vocero de la aerolínea.

Sin ofrecer detalles concretos, Hafeez señaló que se había iniciado un proceso para expulsar a los 150 pilotos que tenían licencias falsas.

“Nos aseguraremos de que pilotos no cualificados nunca volverán a volar aviones", dijo a The Associated Press.

La decisión de PIA de apartar a esos pilotos se produjo un día después de que el ministro de Aviación, Ghulam Sarqar Khan, dijo que 262 de los 860 pilotos del país tenían títulos “falsos”. La revelación la hizo al presentar ante el Parlamento los hallazgos preliminares de la pesquisa del siniestro del Airbus A320 en Karachi el pasado 22 de mayo.