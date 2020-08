OMS espera que pandemia acabe en menos de dos años

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) atiende una conferencia de prensa sobre el COVID-19 en la sede de la OMS en Ginebra, Suiza, el 24 de febrero de 2020. (Salvatore Di Nolfi/Keystone vía AP, archivo) less Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) atiende una conferencia de prensa sobre el COVID-19 en la sede de la OMS en Ginebra, Suiza, el 24 de febrero de 2020. ... more Photo: Salvatore Di Nolfi, AP Photo: Salvatore Di Nolfi, AP Image 1 of / 1 Caption Close OMS espera que pandemia acabe en menos de dos años 1 / 1 Back to Gallery

LONDRES (AP) — El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el viernes que espera que el mundo pueda acabar con la pandemia de coronavirus en menos de dos años, menos del tiempo que tomó para que se detuviera la pandemia de gripe de 1918.

Tedros describió al COVID-19 como una “crisis de salud única en un siglo” y agregó que aunque la globalización ha permitido que el virus se propague más rápido de lo que lo hizo la gripe en 1918, ahora también existe tecnología para frenarlo que no estaba disponible hace un siglo.

“Esperamos acabar con esta pandemia en menos de dos años, sobre todo si podemos sumar esfuerzos”, manifestó.

Por su parte, el jefe de emergencias de la OMS, el doctor Michael Ryan, señaló que la pandemia de 1918 golpeó al mundo en tres olas, y que la segunda, que comenzó hacia finales de 1918 , fue la más devastadora.

“Este virus no exhibe un patrón similar de olas”, indicó. “Cuando el virus no está bajo control, vuelve a aparecer”. Ryan agregó que aunque los virus pandémicos con frecuencia entran en un patrón estacional, ese no parecía ser el caso con el coronavirus.

Actualmente hay más de 22 millones de casos confirmados de coronavirus en el mundo y más de 795.000 muertes, según un conteo de la Universidad Johns Hopkins.