LAGOS, Nigeria (AP) — Hombres armados en el norte de Nigeria liberaron a 10 estudiantes más tras el pago de un rescate, pero otros 21 seguían en cautividad pese a las promesas de liberarlos a todos, según dijeron el domingo las autoridades.

Los secuestradores recogieron el dinero tres días antes, indicó el reverendo John Hayab, presidente de la asociación cristiana local. Los 10 alumnos liberados fueron devueltos a sus padres el sábado por la noche, señaló.

Los agresores asaltaron a la Escuela Secundaria Baptista Bethel el 5 de julio y se llevaron al menos 120 alumnos de sus residencias. Varios grupos han sido liberados desde entonces, el último el 27 de agosto.

“Estos bandidos nos torturan de forma emocional, psicológica, física, financiera. Nos ponen bajo una gran presión”, dijo de los agresores. “En el momento que liberan a una serie (de alumnos), es porque quieren pedir más dinero”.

Unos 1.400 niños han sido secuestrados de sus escuelas en el último año, y casi 200 aún no han sido liberados. En los ataques murieron 16 menores, según dijo a The Associated Press el representante de UNICEF en Nigeria, Peter Hawkins.

Las escuelas se preparan para reabrir para el próximo curso en Nigeria, y UNICEF señaló que al menos un millón de niños tiene miedo de volver a sus clases por la inseguridad. Eso agrava la crisis educativa en el país del oeste de África, donde ya hay 10 millones de niños desescolarizados.

Además, algunos de los cautivos liberados han hablado a AP de cómo siguen sufriendo semanas después de su liberación. Algunos también dijeron que no regresarían a la escuela. Victory Sani, de 20 años y que fue secuestrado de la Facultad Federal de Mecanización Forestal en Kaduna y más tarde fue liberado, dijo que los hombres armados “nos dijeron que no volviéramos a la escuela, que se asegurarían de que cerraban todas las escuelas en el estado de Kaduna”.

El periodista de Associated Press John Shiklam contribuyó a este despacho desde Kaduna.