NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

Instituto electoral mexicano no ordenó eliminar video de Morena

LA AFIRMACIÓN: El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, Lorenzo Córdova, ordenó eliminar de las redes sociales un video del partido oficialista Morena en el cual se critica al empresario Claudio X. González Guajardo.

LOS HECHOS: Ante una queja interpuesta por el conservador Partido Acción Nacional (PAN) contra el video, la Comisión de Quejas del INE resolvió en enero que éste no violaba las reglas electorales, por lo que no existió una orden para eliminarlo. Además, una vocera del INE dijo a The Associated Press que Córdova no tiene las atribuciones para emitir una orden que resulte en la eliminación de material electoral de las redes.

El 15 de enero la Comisión de Quejas del INE analizó dos quejas interpuestas por el PAN en contra de dos videos realizados por Morena para promover al partido rumbo a las elecciones del 6 de junio.

En uno de los videos Morena criticaba el respaldo de González Guajardo a la coalición conformada por el PAN y los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD). El empresario González Guajardo ha sido crítico del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena.

El video de Morena fue difundido por el partido en sus redes sociales. También fue compartido por Mario Delgado, presidente de Morena, en sus cuentas de Twitter y Facebook.

Una publicación que circula en Facebook incluye el mismo video pero afirma falsamente que Córdova, presidente del INE, ordenó eliminarlo de los medios de comunicación y que, por lo tanto, la grabación fue eliminada de las redes sociales.

“Este es el video censurado por el INE contra Morena”, dice un texto en la publicación que contiene la afirmación errónea.

Pero, en primer lugar, una vocera del INE dijo a AP en un mensaje de WhatsApp que Córdova no tiene atribuciones legales para ordenar la eliminación de contenidos electorales. Además, la Comisión de Quejas del INE, organismo encargado de analizar las denuncias interpuestas por los partidos relacionadas con asuntos electorales, resolvió en enero que el video no violaba la regulación electoral. Córdova no forma parte de esa comisión.

En un comunicado difundido por el INE el 15 de enero el organismo electoral informó que la Comisión no concedió las medidas cautelares que el PAN había solicitado para detener la difusión del video.

Ese video sigue disponible en las redes sociales de Morena y de Delgado.

— El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

Presidente de EEUU no se tropezó por estar senil

LA AFIRMACIÓN: El 19 de marzo Joe Biden, presidente de Estados Unidos, se tropezó al subir las escaleras del avión presidencial, lo que demuestra que está “completamente senil”.

LOS HECHOS: No hay evidencia de que el mandatario estadounidense se encuentre mal de salud. La oficina de Comunicación informó que ese día se registró un fuerte viento que provocó que el presidente perdiera el equilibrio.

Karine Jean-Pierre, subsecretaria de Prensa de la Casa Blanca, dijo a medios de comunicación que el presidente estaba 100% bien y explicó que la caída había sido provocada por el fuerte viento que se registró ese día en la base aérea de Andrews, en Maryland.

“Casi me caigo yo misma al subir las escaleras”, dijo la portavoz antes de reiterar que el presidente estaba bien después del tropiezo.

El viernes 18 de marzo, cuando se dirigía de visita a Atlanta, Biden tropezó tres veces al subir las escaleras del avión presidencial Air Force One.

Medios de comunicación capturaron el momento en el que el mandatario perdió el equilibrio cuando subía las escaleras agarrado con la mano derecha al barandal, y no cayó, pero sí tuvo que apoyar la otra mano en el suelo. Después, volvió a tropezar otras dos veces seguidas y en la segunda acabó cayendo de un lado. Tras el percance se reincorporó y subió rápidamente por la escalera, se dio la vuelta para hacer un saludo militar y entró al avión.

Una publicación que muestra tres fotografías en donde se ve a Biden caer asegura falsamente que los tropiezos del mandatario se deben a que éste es mayor y está senil.

“No, no es el chapulín colorado, ni es Cantinflas, es el presidente de los Estados Unidos de América, US, es el comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo, y aunque muchos rían jocosamente, se trata de un señor de casi ochenta años, completamente senil que está siendo utilizado por la élite podrida en Washington para salvaguardar los intereses de los políticos corruptos que manejan sus hilos. Este señor no está en condiciones ni de dirigir su propia vida, imagínate si le confiaremos más de 350 millones de habitantes”, dice el mensaje.

Esta no es la primera vez que detractores de Biden insinúan que la salud mental del mandatario no es la adecuada. Antes de convertirse en presidente, durante la campaña electoral, usuarios aseguraron falsamente que Biden se había quedado dormido durante una entrevista o que tenía demencia.

En 2020 gran parte de la campaña de Donald Trump se enfocó en intentar pintar a Biden como si hubiera perdido algo de su agudeza mental.

Cuando se cuestionó a Biden sobre la aplicación de pruebas cognitivas sugeridas por los republicanos, él respondió: “Me han hecho pruebas y me prueban constantemente”, dijo el ahora mandatario. “No puedo esperar para comparar mi capacidad cognitiva con la capacidad cognitiva del hombre al que me estoy enfrentando (en las elecciones)”.

Posteriormente, el equipo de campaña de Biden aclaró que su entonces candidato se refería al rigor de la campaña presidencial, no a que se hubiera sometido a pruebas cognitivas específicas.

A principios de marzo un video que mostraba a Biden en un evento en Houston, Texas, se compartió ampliamente en las redes sociales para asegurar que el presidente se había desorientado en pleno discurso. Pero la AP determinó que la afirmación era falsa, pues se había malinterpretado una frase que usó el presidente.

— La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información.

Foto de centro migratorio en Texas data de 2019

LA AFIRMACIÓN: Una imagen muestra cómo la administración de Joe Biden mantiene a migrantes detenidos en “jaulas”.

LOS HECHOS: La fotografía fue difundida por la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) en julio de 2019, durante el gobierno del presidente Donald Trump. La imagen forma parte de un reporte de la agencia federal sobre las condiciones de hacinamiento en un centro de detención de migrantes en Texas.

El 2 de julio de 2019, durante el gobierno de Trump, la OIG publicó un informe sobre las condiciones de hacinamiento que se registraban en ese momento en centros de detención migratorios en el sur de Texas.

En su reporte, esta oficina informó que desde mayo de 2019 había activado una “alerta administrativa” sobre las condiciones de hacinamiento que encontró en una visita al Centro de Procesamiento Del Norte, ubicado en El Paso, Texas.

También los centros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) en las ciudades McAllen, Weslaco y Brownsville, registraron en ese momento hacinamiento y situaciones de “detención prolongada”, reportó la oficina en su informe.

El informe incluyó fotografías de las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación en los centros de detención. En algunas de las imágenes se observan adultos y menores acostados en el suelo dentro de celdas.

Las condiciones de superpoblación se dieron después de la llegada ese año a Estados Unidos de una ola de migrantes, principalmente de Centroamérica, y en medio de una política de “cero tolerancia” implementada por el gobierno de Trump en contra de la entrada de migrantes sin autorización a territorio estadounidense.

Una publicación que circula en Facebook incluye una de las fotografías contenidas en el reporte para afirmar falsamente que se trata de una imagen capturada recientemente, en la administración de Biden.

La fotografía muestra a adultos y menores de edad hacinados en una celda rodeada de vallas metálicas.

Pero en el informe de 2019 la misma fotografía aparece con una descripción que dice que se trata de las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación que se detectaron ese año durante una visita al centro de detención de CBP en McAllen, Texas.

El reporte contiene la respuesta que dio DHS a la OIG y, en ella, la agencia federal aseguró que, ante el incremento en la llegada de migrantes, incrementó el número de personal y recursos destinados a la atención de temas fronterizos.

Recientemente, la administración de Biden enfrentó críticas después de que el legislador federal demócrata Henry Cuéllar compartió con el medio de comunicación estadounidense Axios imágenes recientes que muestran a migrantes acostados en colchonetas en el suelo en un centro de detención en Donna, Texas.

Tras la publicación de las fotografías, Jen Psaki, vocera de la Casa Blanca, dijo en una rueda de prensa que la administración estaba preocupada por el incremento en la llegada de migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México.

También dijo que el gobierno de Biden busca enfrentar la problemática de la migración atendiendo las causas fundamentales que la ocasionan, como la situación de pobreza y violencia en Centroamérica.

— Marcos Martínez Chacón

Luchadora trans de la MMA no lesionó a contendiente durante un encuentro

LA AFIRMACIÓN: Una publicación en las redes sociales muestra fotos de Fallon Fox, una luchadora de la liga de Artes Marciales Mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) quien es una mujer trans, tras romperle el cráneo a su contendiente Tamikka Brents, una mujer cisgénero, lo que demuestra que personas trans no deberían competir.

LOS HECHOS: La propia Fallon Fox, quien ya está retirada, desmintió la información en sus redes sociales y explicó que, en principio, no se enfrentó recientemente a Brents sino hace años. Además, la imagen de la mujer ensangrentada corresponde a Kay Hansen, quien fue herida por otra luchadora mujer, Kal Schwartz, pero en 2018.

Fallon Fox publicó una explicación extensa en español en su página de Facebook oficial explicando que ella nunca golpeó hasta romperle el cráneo a otra contrincante y aseguró que las publicaciones buscan deslegitimar a las personas trans.

“Estoy recibiendo mucho odio de los países de habla hispana. Últimamente los haters (odiosos) han estado publicando esta foto mía y de otra luchadora que es un desastre. Ha aparecido en cientos de artículos en los últimos días. ¿Lo has visto flotando? Ni siquiera luché contra esta mujer”, dice la publicación hecha el 21 de febrero.

Aunque la aclaración de Fox ha estado circulando desde entonces, en las redes sociales se ha seguido publicando el supuesto ataque de la exluchadora trans.

“Estuvieron insistiendo tanto hasta que los defensores de la ideología de género lograron que permitieran a Fallon Fox (hombre que se percibe como mujer) pelear en MMA en la rama femenil y peleó con una mujer biológica: Tamikka Brents, a la cual le rompió el rostro en los primeros 5 minutos”, dice una de las publicaciones falsas que circulan.

La AP verificó por su cuenta la explicación de Fallon Fox y confirmó que la mujer herida en las fotos no es Tamikka Brents sino la luchadora Kay Hansen, a quien otra mujer cis llamada Kal Schwartz le lesionó la cara.

La lucha entre Hansen y Schwartz ocurrió en marzo de 2018 y algunos medios la catalogaron como uno de los enfrentamientos más sangrientos de la MMA. Las imágenes atribuidas erróneamente a Fallon coinciden con los videos e imágenes difundidos ese año.

“Dicen que le rompí el cráneo a Kay. Supongo que este rumor se basa libremente en otra pelea en la que fracturé el hueso orbital de mi oponente Tamikka Brents hace años. Dijeron que ‘le rompí el cráneo’. Como si la maldita cosa se partiera por la mitad y ella muriera. Así que ahora hay rumores de que rompí el cráneo de dos mujeres. Nunca le he roto el cráneo a nadie. Se llama fractura orbitaria. Noticias falsas. ¡Y estoy jubilada, maldita sea! ¡¿Cómo diablos tengo una pelea contra Kay Hansen y estoy retirada?!”, escribió Fallon Fox.

Cisgénero es un término para identificar a las mujeres cuya identidad de género se identifica con su cuerpo, y pueden ser heterosexuales, lesbianas o bisexuales. Mientras que una mujer transgénero es una persona que nació hombre pero su identidad de género es mujer. Cuando se hace la transición física, se la considera transexual.

— El periodista de AP Rafael Cabrera verificó esta información.

Video de Biden hablando con medios de comunicación no es falso

LA AFIRMACIÓN: Video en el que Biden está hablando con los medios de comunicación sobre cuándo visitará la frontera del sur del país es falso. El encuentro nunca sucedió.

LOS HECHOS: La AP estuvo presente en el encuentro del mandatario con los medios y capturó fotografías y videos que confirman que el evento sí ocurrió. La resolución del video que se ha compartido en las redes sociales es baja, pero al comparar el material con los registros de la AP se corroboró que la grabación no fue manipulada.

El 16 de marzo el presidente estadounidense viajó a Chester, Pensilvania, y minutos antes de partir respondió preguntas de los periodistas sobre una posible visita a la frontera de México con Estados Unidos y sobre los países a los que Estados Unidos podría enviar vacunas para el COVID-19.

Sin embargo, en Twitter diversos usuarios han asegurado incorrectamente que el intercambio de palabras entre los reporteros y el mandatario no ocurrió y que el video es falso.

“Se emite en los medios de EEUU un vídeo de Biden acercándose a unos supuestos periodistas con micrófonos que no se superponen a las manos de Biden (pese a estar más cerca). Es todo falso. Han puesto a un enfermo mental y ahora tienen que ser coherentes”, dice una publicación.

Otros usuarios han compartido la grabación ralentizada para resaltar el detalle de que un micrófono gris se ve borroso y que esto “demuestra” que es falso y que el video fue editado.

Pero esto no es real. Tras realizar una comparación entre el video que se ha difundido en redes sociales y el video capturado por la AP se puede observar que aunque en baja resolución, el video compartido en redes sociales no contiene elementos o imágenes distintas a las que se aprecian en los registros de la AP.

Sobre el micrófono, este aparece también en las fotografías registradas por el fotógrafo de la AP, Patrick Semansky. En su foto se pueden ver cuatro micrófonos, incluido el gris, desde otro ángulo y se distinguen perfectamente.

La descripción de la imagen del fotoreportero dice: “El presidente Joe Biden habla con miembros de la prensa en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, el martes 16 de marzo de 2021, antes de abordar el Marine One para un viaje corto a la Base de la Fuerza Aérea Andrews, Maryland. Biden se dirige a Pensilvania”.

Además, a través de su cuenta de Twitter, Steve Herman, periodista de The Voice of America, informó que él era quien estaba sosteniendo el supuesto micrófono falso.

“Yo era el que sostenía el micrófono difuso de color más claro y, por lo tanto, literalmente estaba frente a frente a @POTUS en el jardín sur. Todo es real. ¿Quién cree realmente en este tipo de tonterías como el ‘falso aterrizaje en la luna’ y, lo que es más importante, quién lo está difundiendo?", dice la publicación de Herman.

Durante el breve encuentro con medios que Biden sostuvo el 16 de marzo, se le preguntó al mandatario si tenía planes de visitar la frontera con México pronto y éste respondió “no en este momento”.

También se le preguntó si ya había decidido con qué países compartiría vacunas para el COVID-19 a lo que respondió que ya había hablado con varios países y que daría a conocer la información pronto.

— Abril Mulato

Presidente mexicano no propuso remover a jueces de la Suprema Corte

LA AFIRMACIÓN: López Obrador aseguró que tiene la facultad de quitar a todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

LOS HECHOS: Tras una serie de fallos judiciales en contra de la reforma eléctrica que propuso, el presidente anunció que planteará una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial a fin de atacar la corrupción en este poder, pero la iniciativa no plantea remover a jueces ni a los 11 ministros de la Corte.

Tras la aprobación de una polémica reforma al sector eléctrico y la presentación de diversos recursos judiciales que han suspendido su entrada en vigor, el presidente López Obrador anunció la semana pasada una reforma para combatir la corrupción en el poder judicial mexicano.

El 17 de marzo el mandatario envió al Senado una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial a fin de elevar las sanciones por corrupción dentro del Poder Judicial, que llegan hasta 20 años de inhabilitación para jueces y magistrados, así como reparación del daño para empresas privadas o incluso su cierre de operaciones.

Además, el presidente ha dicho que si su reforma al sector eléctrico es declarada inconstitucional por la SCJN podría enviar una reforma constitucional.

Sin embargo, en las redes sociales ha comenzado a circular desinformación sobre lo que ha dicho el presidente y lo que propone su reforma al Poder Judicial.

Una publicación asegura que el presidente dijo: “Tengo la facultad para quitar a todos los jueces de la SCJN. Si el pueblo pide consulta, el pueblo manda”.

Sin embargo, una revisión de las declaraciones que ha hecho el presidente sobre el tema muestra que no ha dicho esa frase. López Obrador sí ha hablado sobre reformar el Poder Judicial pero no se ha manifestado sobre quitar a jueces o ministros.

Esta misma semana se compartieron publicaciones que aseguraban falsamente que López Obrador había emitido una orden de captura contra el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, quien suspendió definitivamente la aplicación de la reforma eléctrica.

Pero el presidente no tiene la facultad de emitir órdenes de aprehensión. Hasta el 23 de marzo la única acción realizada por López alrededor es el envío de una carta en la que solicita una investigación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la actuación del juez para que determine si actuó o no de forma oficiosa para conceder la suspensión.

De acuerdo con Juan Carlos González Cancino, abogado constitucional y profesor en la Escuela Libre de Derecho en México, esto sólo puede hacerlo una autoridad judicial.

“La constitución mexicana establece en su artículo 16 que no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión”, dijo González a la AP vía telefónica.

— Rafael Cabrera y Abril Mulato

