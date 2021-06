COPPER CENTER, Alaska, EE.UU. (AP) — Un hombre de 52 años y originario de Ohio murió al caer de la cima de una montaña en un parque nacional en Alaska.

David Shrider cayó 46 metros (150 pies) e viernes de la ladera del Pico Donoho en el Parque Nacional y Reserva Natural Wrangell-St. Elias cerca de Kennecott, informó el parque en un comunicado de prensa el sábado.

Justo antes del accidente, “un miembro de la familia en el grupo de excursionistas reportó que él pidió ayuda y cayó aproximadamente 150 pies por una cuesta. Cuando un miembro del grupo lo halló, se hallaba muerto. Su hijo, que estaba en el grupo, llamó al 911”, detallaron las autoridades del parque.

Integrantes del equipo de rescate del Parque Nacional y Reserva Natural Wrangell-St. Elias y de la policía estatal de Alaska usaron un helicóptero para llegar al lugar donde se encontraba el hombre sin vida la tarde del sábado, agregó el parque.

Shrider era profesor de la Universidad de Miami en Oxford, Ohio, y director de los programas de negocios internacionales de la escuela, según una publicación en Facebook sobre su fallecimiento de la Escuela de Negocios Farmer de la universidad.

Egresó de la Universidad de Miami en 1992 y se convirtió en profesor de esa escuela en 2004, de acuerdo con la propia escuela.

“David was much loved as a valuable friend and colleague of many at the Farmer School, Miami University and the Oxford community at large.” the school said in the Facebook post. “His positive impact and connection with his students was immeasurable, and resulted in his being named the Outstanding Professor by the Miami University Associated Student Government.in 2020.”