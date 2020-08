Macron condena asesinato de activista francés en Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó el martes el asesinato de un activista francés, representante de Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras, ocurrido en una carretera rural del país centroamericano.

“Fue cobardemente asesinado ayer. Saludo su compromiso humanista, fraterno y solidario que honra a Francia”, dijo Macron sobre el crimen de Benoit Pierre Amadee Maria, quien había liderado varios proyectos de agricultura en beneficio de las comunidades indígenas mayas en áreas rurales de Guatemala durante 20 años.

Por su parte, el vicepresidente guatemalteco Guillermo Castillo sostuvo en un boletín de prensa que “Amadee Maria dedicó gran parte de su vida a promover el desarrollo comunitario en favor de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad” y demandó que se esclarezca el crimen.

La Policía Nacional Civil informó que el asesinato ocurrió la tarde del lunes en una carretera rural de la aldea Pacam, en San Antonio Ilotenango. Maria viajaba en una camioneta identificada y pintada como una cebra cuando fue atacado por desconocidos que le dispararon varias veces.

Edwin Monroy, vocero de la policía, dijo a The Associated Press que en el área se encuentran dos equipos policiales investigado el caso y que “al parecer" Maria no había denunciado ninguna amenaza de muerte.

La Unión Europea también se unió al pesar por la muerte del ciudadano francés y dijo que era muy apreciado en la zonas donde trabajaba. “Su organización también recibió apoyo de la Unión Europea y estábamos familiarizados con su excelente trabajo”.

En un informe de julio de 2019 la organización estadounidense Global Witness catalogó a Guatemala como el quinto país con más asesinatos de defensores de la tierra y activistas.