Los 10 libros más vendidos

Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España

ARGENTINA

1.- “Harry Potter y la piedra filosofal” - J.K. Rowling

2.- “La sangre manda” - Stephen King

3.- “El alma de las flores” - Viviana Rivero

4.- “Harry Potter y la cámara secreta” - J.K. Rowling

5.- “El enigma de la habitación 622” - Joël Dicker

6.- “Cometierra” - Dolores Reyes

7.- “Harry Potter y el prisionero de Azkaban” - J.K. Rowling

8.- “Lo mucho que te amé” - Eduardo Sacheri

9.- “Mujeres que compran flores” - Vanessa Monfort

10.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “El enigma de la habitación 622” – Jöel Dicker

2.- “29 segundos” - T.M. Logan

3.- “El visitante” – Stephen King

4.- “Asimov: Cuentos completos” – Isaac Asimov

5.- “Las chicas desaparecidas de París” – Pam Jenoff

6.- “La sangre manda” – Stephen King

7.- “El mapa de huesos” – Francesca Haig

8.- “Largo pétalo de mar” – Isabel Allende

9.- “La comunidad secreta” – Philip Pullman

10.- “Las horas de terciopelo” – Alyson Richman

(Fuente: Feria Chilena del Libro)

COLOMBIA

1.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

2.- “La sangre manda” - Stephen King

3.- “Río muerto” - Ricardo Silva

4.- “El enigma de la habitación 622” - Joël Dicker

5.- “Yo, Julia” - Santiago Posteguillo

6.- “Y Julia retó a los dioses” - Santiago Posteguillo

7.- “La promesa de Julia” - Blue Jeans

8.- “Satanás” - Mario Mendoza

9.- “El amor en los tiempos del cólera” – Gabriel García Márquez

10.- “El secreto de la casa del río” - Sarah Lark

(Fuente: Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- “Postales del este” - Reyes Monforte

2.- “Mi isla” - Elísabet Benavent

3.- “El mensaje de pandora” - Javier Sierra

4.- “Mil besos prohibidos” - Sonsoles Ónega

5.- “La novia gitana” - Carmen Mola

6.- “Las hijas de la villa de las telas” - Anne Jacobs

7.- “Patria” - Fernando Aramburu

8.- Bilogía “El día que se perdió la cordura” - Javier Castillo

9.- “La leyenda del ladrón” - Juan Gómez-Jurado

10.- “Unorthodox” - Deborah Feldman

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS

1.- “1st Case” - Patterson y Tebbetts

2.- “The Vanishing Half” - Brit Bennett

3. “The Order” - Daniel Silva

4.- “Near Dark″ - Brad Thor

5.- “28 Summers” - Elin Hilderbrand

6.- “Deadlock” - Catherine Coulter

7.- “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse″ - Charlie Mackesy

8.- “The Guest List” - Lucy Foley

9.- “Camino Winds” - John Grisham

10. “The End of Her” - Shari Lapena

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- “Salvar el fuego” - Guillermo Arriaga

2.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

3.- “El enigma de la habitación 622” – Jöel Dicker

4.- “El vendedor de silencio” - Enrique Serna

5.- “Circe” - Madeline Miller

6.- “Harry Potter y la piedra filosofal” - J.K. Rowling

7.- “Mujeres que no perdonan” - Camilla Läckberg

8.- “Y Julia retó a los dioses” - Santiago Posteguillo

9.- “Harry Potter y la cámara secreta” - J.K. Rowling

10.- “Tenebra” - Daniel Krauze

(Fuente: Gandhi)