La principal candidata opositora bielorrusa huye a Lituania

Sviatlana Tsikhanouskaya, candidata en las elecciones presidenciales de Bielorrusia, habla en una rueda de prensa en Minsk, Bielorrusia, el lunes 10 de agosto de 2020. (AP Foto/Sergei Grits)

MINSK, Bielorrusia (AP) — La principal candidata de la oposición en las elecciones presidenciales de Bielorrusia ha huido de su país y está “a salvo” en Lituania, según dijo el ministro lituano de Exteriores en un tuit el martes.

Sviatlana Tsikhanouskaya se negó a aceptar la derrota en las elecciones del domingo y rechazó los resultados oficiales, que otorgaban una victoria demoledora al presidente, Alexander Lukashenko, tachándolos de farsa.

Tsikhanouskaya presentó el lunes una petición formal de recuento ante la Comisión Electoral Central.

Miles de partidarios de la oposición protestaron contra los resultados oficiales y encontraron una dura represión policial en Minsk y otras ciudades del país.

Un manifestante murió el lunes en los enfrentamientos, en los que la policía utilizó gas lacrimógeno, granadas de flash y balas de goma para dispersar a los manifestantes. El portavoz del Ministerio del Interior Alexander Lastovsky dijo que la víctima pretendía lanzar un dispositivo explosivo, pero que estalló en su mano y le mató.

Lukashenko, que gobierna con puño de hierro la ex nación soviética de 9,5 millones de habitantes desde 1994, describió a los opositores como “borregos" manipulados por influencias extranjeras.

Las autoridades electorales dijeron que Lukashenko había ganado un sexto mandato con un 80% de los votos, mientras que Tsikhanouskaya obtuvo un 10% de los sufragios.

“He tomado una decisión, debo estar con mis hijos”, dijo Tsikhanouskaya tras presentar su petición de recuento.

La candidata había enviado antes a sus hijos a un país europeo no especificado por

