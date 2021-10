Kerry: cumbre de ONU para el clima podría no lograr objetivo

Patrick Semansky/AP

WASHINGTON (AP) — El enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, moderó las expectativas para una cumbre del clima de Naciones Unidas presentada en ocasiones como decisiva para el futuro del planeta, y reconoció que la reunión del próximo mes podría terminar con las naciones lejos del objetivo de reducciones de emisiones de carbón y petróleo necesario para evitar niveles cada vez más devastadores de calentamiento global.

Pero en una entrevista con The Associated Press, Kerry reconoció también los esfuerzos de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y otros aliados antes de las negociaciones climáticas de Glasgow, Escocia, por acercar al mundo a la escala de los grandes y rápidos recortes necesarios en combustibles fósiles. Además, expresó su esperanza porque suficientes naciones se unan en los próximos años. “Para cuando termine Glasgow sabremos quién está haciendo lo que le corresponde y quién no", afirmó.