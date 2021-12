DUBÁI (AP) — Irán parece estarse preparando para un lanzamiento espacial mientras continúan las negociaciones en Viena sobre su destartalado acuerdo nuclear con las potencias mundiales, según un experto e imágenes de satélite.

El probable lanzamiento en el puerto espacial Imam Khomeini de Irán se produce en momentos en que la prensa estatal ha enlistado los próximos lanzamientos de satélites que planea el programa espacial civil de la República Islámica, el cual ha tenido una serie de lanzamientos fallidos. La Guardia Revolucionaria de Irán ejecuta su propio programa paralelo que logró colocar un satélite en órbita el año pasado.

Realizar un lanzamiento mientras se llevan a cabo las conversaciones de Viena se ajusta a la postura de intransigencia adoptada por los negociadores de Teherán, que ya describieron seis rondas anteriores de diplomacia como un “borrador”, exasperando a las naciones occidentales.

La prensa estatal iraní no reconoció la actividad en el puerto espacial y la misión de Irán ante Naciones Unidas no respondió a una solicitud de comentarios. El ejército de Estados Unidos, que rastrea los lanzamientos espaciales, no respondió a solicitudes de comentarios.

Imágenes de satélite tomadas el sábado por Planet Labs Inc. a las que The Associated Press tuvo acceso, muestran actividad en el puerto espacial ubicado en las llanuras desérticas de la provincia rural de Semnan en Irán, a unos 240 kilómetros (150 millas) al sureste de Teherán.