Invasión deja a Suiza en un difícil dilema

Anthony Anex/AP

GINEBRA (AP) — La invasión rusa de Ucrania está poniendo a prueba el principio suizo de neutralidad en asuntos mundiales, y su reputación de lugar seguro para las abultadas cuentas bancarias de los ricos y poderosos de Rusia.

El gobierno suizo no llegó a imponer sus propias sanciones a Rusia, pero su entidad directiva, el Consejo Federal, advirtió que los individuos y entidades rusas afectados por las sanciones de la Unión Europea no podrán evadirlas en Suiza, a pesar de que Suiza no es miembro de la UE.