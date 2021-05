Indígenas derriban estatuas de conquistadores en Colombia

BUCARAMANGA, Colombia (AP) — La estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada fue derribada el viernes por la comunidad misak en el centro de Bogotá, la ciudad que el conquistador español fundó hace 482 años, en medio de una semana de protestas en Colombia en las que los pueblos indígenas han tumbado tres estatuas como símbolo de reivindicación.

“Para los pueblos indígenas en Colombia se trata de tumbar para sanar la memoria viva. Las estatuas de los colonizadores son la expresión del racismo, la discriminación y la violencia estructural en contra de los pueblos indígenas”, dijo a The Associated Press Óscar Montero, líder indígena del pueblo kankuamo y politólogo. “Los muestran como los héroes y conquistadores. ¡Aquí no conquistaron a nadie, ya había pueblos y comunidades indígenas!”.