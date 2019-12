HKO-WHL-Sums-Seattle-Victoria

Royals 3, Thunderbirds 1

First Period

1. Seattle, Rybinski 4 (Williams, Kubicek) 0:20.

2. Victoria, Fahey 5 (Derungs) 3:21.

Penalties — Herauf Vic (slashing, unsportsmanlike cnd.) 14:07; Jeri-Leon Sea (hooking) 0:20; Bateman Sea, Miller Vic (major, major-fighting) 5:40; Kubicek Sea (high sticking) 7:08; Williamson Sea (roughing) 19:48.

Second Period

3. Victoria, Cutler 2 (Miller, Fizer) 4:28.

4. Victoria, Cutler 3 (Warm, Herauf) 9:43 (pp).

Penalties — Ciona Sea (double minor, tripping) 8:57; Derungs Vic (cross checking) 5:08; Rybinski Sea (boarding) 11:58; Fahey Vic (tripping) 14:47; Roulette Sea (slashing) 16:33.

Third Period

No Scoring.

Penalties — Doust Vic (double minor, tripping) 0:44; Bruggen-Cate Sea (roughing) 2:15; Rempe Sea (slashing) 2:15; Seattle bench (too many men, served by Jeri-Leon) 4:37; Williamson Sea (slashing) 6:07; Smith Vic (cross checking) 13:55; Bryks Vic (cross checking) 19:14.

Shots on goal by

Seattle 11 9 12 _ 32 Victoria 12 15 5 _ 32

Goal — Seattle: Ross (L, ), Lyda (9:43 second, 11 shots, 11 saves). Victoria: Farkas (W, ).

Power plays (goals-chances) — Seattle: 0-8; Victoria: 1-10.

Referees — Matthew Hicketts, Sean Raphael. Linesmen — Jordan Browne, Chris Van Deventer.

Attendance — 6,633 at Victoria.