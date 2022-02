HKO-WHL-Sums-Regina-Lethbridge

Hurricanes 5, Pats 4

First Period

1. Regina, Evans 7 (Linklater, Nijhoff) 2:20.

Penalties — Reichle Let (delay of game) 5:39; Bentham Let (holding) 18:43; Nijhoff Reg, Arntsen Let (roughing) 19:52; Arntsen Let (boarding) 19:52.

Second Period

2. Regina, Dubinsky 13 (Bedard, Howe) 0:29 (pp).

3. Lethbridge, Thacker 8 (Hopwo) 1:33 (sh).

4. Lethbridge, Chadwick 1 (McCutcheon, Hall) 3:18.

5. Lethbridge, Klavdiev 9 (unassisted) 6:33.

6. Regina, Evans 8 (Dubinsky, Bedard) 10:18 (pp).

Penalties — Edwards Let (slashing) 9:05; Thacker Let (delay of game) 10:04; Lethbridge bench (too many men, served by Reichle) 12:44; Valis Reg (kneeing) 15:49.

Third Period

7. Lethbridge, Hall 22 (Nash, Thacker) 9:23.

8. Regina, Svozil 2 (Dubinsky) 11:23.

9. Lethbridge, Arntsen 4 (Hall, Thacker) 19:58 (pp).

Penalties — Berge Reg (tripping) 2:13; Bedard Reg (slashing) 12:51; Bedard Reg (hooking) 19:11.

Shots on goal by

Regina 8 16 3 _ 27 Lethbridge 13 8 16 _ 37

Goal — Regina: Kieper (L, ). Lethbridge: Picklyk (W, ).

Power plays (goals-chances) — Regina: 2-6; Lethbridge: 1-4.

Referees — Kevin Webinger, Spencer Cave. Linesmen — Matt Schoenroth, Aidan Henderson.

Attendance — 2,542 at Lethbridge.