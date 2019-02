HKO-WHL-Sums-Red Deer-Regina

Rebels 5, Pats 2

First Period

1. Red Deer, Alexeyev 10 (Smith) 10:28.

2. Regina, Dubinsky 4 (unassisted) 14:46.

3. Red Deer, Sakowich 3 (Hausinger, Barteaux) 19:18.

Penalties — Pierce Reg (tripping) 0:56; Hagel Rd (tripping) 6:26; Schioler Reg (tripping) 14:56.

Second Period

4. Red Deer, Sakowich 4 (Davis) 0:55.

5. Red Deer, Davis 19 (Douglas) 6:03.

Penalties — Sakowich Rd (hooking) 1:46; Tarzwell Rd (checking from behind) 8:39; Hagel Rd (inter. on goaltender) 11:46.

Third Period

6. Regina, Pouteau 5 (Pratt, Krane) 16:45 (pp).

7. Red Deer, Hagel 37 (Hausinger) 17:50 (en).

Penalties — Alexeyev Rd (slashing) 9:04; Sydlowski Rd, Allan Reg (major, major-fighting) 15:01; Alexeyev Rd (high sticking) 16:21.

Shots on goal by

Red Deer 13 10 4 _ 27 Regina 8 5 21 _ 34

Goal — Red Deer: Anders (W, ). Regina: Paddock (L, ).

Power plays (goals-chances) — Red Deer: 0-2; Regina: 1-6.

Referees — Adam Bloski, Karlin Krieger. Linesmen — Sean Dufour, Cam Kuffner.

Attendance — 4,684 at Regina.