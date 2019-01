HKO-WHL-Sums-Red Deer-Regina

Rebels 9, Pats 4

First Period

1. Red Deer, de Wit 22 (Hagel, Davis) 6:27 (pp).

2. Red Deer, Johnson 19 (Tarzwell, Barteaux) 12:45.

Penalties — Sedov Reg (hooking) 5:57; Sakowich Rd (interference) 16:33.

Second Period

3. Red Deer, Davis 14 (Hagel) 4:44 (sh).

4. Regina, Streu 4 (Pratt, Alkhimov) 6:05 (pp).

5. Red Deer, Hagel 24 (de Wit, Alexeyev) 6:50.

6. Red Deer, Tarzwell 6 (unassisted) 9:30.

7. Regina, Wright 3 (Pouteau, Zonneveld) 15:37.

Penalties — Alkhimov Reg (checking to the head) 1:04; Bains Rd (holding) 3:29; Bains Rd (interference) 5:32; Zaytsev Rd (hooking) 10:04; Sakowich Rd (cross checking) 17:01; Hausinger Rd, Krane Reg (major, major-fighting) 19:17.

Third Period

8. Regina, Pierce 5 (unassisted) 1:22.

9. Red Deer, Hagel 25 (Alexeyev) 3:58.

10. Regina, Pouteau 1 (Pierce) 13:03 (sh).

11. Red Deer, Hagel 26 (Sass, Davis) 14:03.

12. Red Deer, Smith 9 (Sydlowski, Barteaux) 17:51 (pp).

13. Red Deer, Zaytsev 8 (Tarzwell) 18:28.

Penalties — Wright Reg (hooking) 11:25; Feist Reg (tripping) 16:44; Gottfried Rd (boarding) 19:49.

Shots on goal by

Red Deer 7 8 13 _ 28 Regina 4 9 15 _ 28

Goal — Red Deer: Fancy (4 shots, 4 saves), Anders (1:19 second, 0 shots, 0 saves), Fancy (1:59 second, 24 shots, 20 saves). Regina: Pesenti (13 shots, 8 saves), McNabb (10:04 second, 15 shots, 11 saves).

Power plays (goals-chances) — Red Deer: 2-4; Regina: 1-6.

Referees — Mike Campbell, Dexter Rasmussen. Linesmen — Tanner McGregor.

Attendance — 5,365 at Regina.