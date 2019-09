HKO-WHL-Sums-Prince Albert-Moose Jaw

Raiders 3, Warriors 2

First Period

1. Prince Albert, Wiesblatt 3 (Nachbaur) 7:16 (sh).

2. Moose Jaw, Gardiner 1 (McKenzie, Kiesman) 14:53.

3. Prince Albert, Usau 1 (Herman, Nachbaur) 16:28.

Penalties — Nagy Pa (checking from behind) 2:30; Guhle Pa (interference) 5:20; Belcourt Pa (checking from behind) 6:52; Stepanov Mj (tripping) 9:11; Taphorn Mj (tripping) 11:25; Masella Pa (high sticking) 16:43; Linklater Pa (tripping) 19:52.

Second Period

4. Prince Albert, Herman 3 (Nagy, Usau) 17:42.

Penalties — Herman Pa (double minor, high sticking) 5:45; Gardiner Mj (hooking) 0:28; Ormsby Mj (roughing) 8:24; Herman Pa (hooking) 11:44; Sukunda Mj (holding) 14:00; Sukunda Mj (checking to the head) 19:00.

Third Period

5. Moose Jaw, Denomie 2 (Alarie) 5:23.

Penalties — None.

Shots on goal by

Prince Albert 12 11 9 _ 32 Moose Jaw 8 5 13 _ 26

Goal — Prince Albert: Bilous (W, ). Moose Jaw: Berry (L, ).

Power plays (goals-chances) — Prince Albert: 0-6; Moose Jaw: 0-8.

Referees — Bob Millette, Allan Scott. Linesmen — , Cam Kuffner.

Attendance — 2,452 at Moose Jaw.